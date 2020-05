ER. Gibertoni (Misto): “Prolungare lo stop al gioco d’azzardo”

La consigliera ricorda come nei periodo di crisi aumenti il numero di chi sfida la sorte, molto spesso persone già in difficoltà che così si condannano ad accrescere i propri problemi.

La Regione chiede al Governo di prolungare lo stop al gioco d’azzardo. A chiederlo, con una risoluzione, è la consigliera Giulia Gibertoni (Misto) che ricorda come in Italia, statistiche alla mano, le crisi economiche come quella che potrebbe seguire al lockdown da coronavirus hanno sempre portato a un aumento del gioco d’azzardo, con conseguenze facilmente immaginabili sulle fasce più fragili della popolazione, condannate a indebitarsi sempre più per via del vizio del gioco, aggravando così la loro condizione socio-economica.

Da qui la risoluzione per impegnare la Giunta “a chiedere al governo un ulteriore rinvio dell’apertura di tutte le attività di gioco lecito e ad agire in tal senso per quanto di propria competenza, mettendo in campo tutte le azioni possibili volte ad aiutare la riconversione delle attività operanti nel settore del gioco d’azzardo lecito in altre attività”.

