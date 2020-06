Entrate e fisco. Da slot e Lotto ad aprile perse entrate per il 96,6%, in fumo 1,1 mld di entrate

Nel periodo gennaio-aprile 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 123.730 milioni di euro, con una diminuzione di 5.651 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-4,4%). Le entrate totali ammontano a 123.730 milioni di euro (-5.651 milioni di euro, pari a –4,4%). Le imposte dirette si attestano a 71.687 milioni di euro (+2.654 milioni di euro, pari a +3,8%) e le imposte indirette risultano pari a 52.043 milioni di euro (-8.305 milioni di euro, pari a –13,8%). Il calo delle imposte indirette è in buona parte imputabile al risultato negativo dell’Iva scambi interni (-4.087 milioni di euro, pari a –13,1%) a seguito dell’applicazione del Decreto Legge del 17 marzo 2020 (art. 61 e 62) che ha disposto il rinvio dei versamenti Iva per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a due milioni di euro e comunque, prescindendo il requisito dimensionale, per i soggetti che hanno domicilio fiscale nelle zone maggiormente colpite dalla crisi sanitaria.

Le entrate totali relative ai giochi che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirett, sono risultate pari a 3.354 milioni di euro (-1.847 milioni di euro, pari a –35,5%) e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020 ; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 3.196 milioni di euro (-1.857 milioni di euro, pari a –36,8%).

Gennaio – aprile 2020 – Le entrate degli apparecchi da gioco tra gennaio e aprile sono pari a 1.360 mln di euro (-38,3%) rispetto a gennaio-aprile 2019 per 843 milioni di minori entrate.

Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno negativo con il -38,7% in meno rispetto al 2019. Le entrate del Lotto sono 1.642 mln rispetto ai 2.677 del 2019. I proventi, sempre analizzando i flussi per competenza, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 77 mln (-7,2%).

Aprile 2020 – Analizzando per competenza, i soli dati del mese di aprile 2020, possiamo vedere che le entrate degli apparecchi da gioco sono pari a 18 mln di euro -96,6% rispetto a aprile 2019 per -511 milioni di euro persi a causa delle chiusure causate dalla diffusione del Coronavirus. Anche le entrate dei proventi derivanti dal gioco del Lotto (al lordo delle vincite) registrano un segno estremamente negativo con 22 mln -96,7% (-635 mln) rispetto al 2019. I proventi, infine, derivanti dalle altre attività di gioco sono pari a 4 mln (-81,8%).

PressGiochi