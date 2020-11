Enti di certificazione giochi: ADM aggiorna l’elenco

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha aggiornato al 9 novembre 2020 l’elenco degli Organismi di certificazione ed ispezione convenzionati che hanno il compito di verificare la regolarità dei prodotti di gioco.

GLI Italy B.V., SGS Italia S.p.A., SIQ Italia srl, BMM Spain Testlabs S.L.U. sono confermati per la verifica del gioco a distanza, bingo, apparecchi da intrattenimento comma 6 A e B e comma 7.

Itech Global Pty Ltd, Istituto Giordano spa, eGaming Compliance ServicesLtd, e Trisigma B.V. sono inseriti tra gli enti di verifica per i giochi a distanza. Trisigma B.V. anche per il Bingo.

PressGiochi