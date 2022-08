Enteractive regala una Range Rover Evoque in occasione della Enteractive Cup

Enteractive, leader nei servizi di fidelizzazione di iGaming, ha collaborato con Muscats Motors per regalare una Range Rover Evoque alla Enteractive Cup, che si terrà questo fine settimana al Marsa Golf Club.

La Enteractive Cup è giunta al suo terzo anno, con la crema dei golfisti di iGaming che prenderà parte al torneo di tre giorni.

Ci sono sempre fantastici premi in palio, ma quest’anno il primo giocatore di golf a segnare una ‘buca in uno’ alla 13a vincerà una Range Rover da € 60k, fornita da Muscats Motors a Gzira. Andrew Foster, CBO di Enteractive, con sede a Malta, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di includere un premio così straordinario nella competizione quest’anno, grazie a Muscats Motors per aver fornito l’auto. Chiunque affonderà l’hole-in-one se ne andrà con questa bellissima macchina!

Anthony Cassar ha aggiunto: “Questa è una fantastica opportunità per vincere una delle auto più vendute di Range Rover. Siamo lieti di essere coinvolti e proveremo la fortuna per essere i vincitori”.

