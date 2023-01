Enteractive. John Foster nominato direttore alle vendite

Enteractive, leader nei servizi di fidelizzazione e coinvolgimento di iGaming, ha nominato John Foster Head of B2B Sales, Europe and Asia. John apporta una vasta conoscenza al settore vendite a

John apporta una vasta conoscenza al settore vendite a questo ruolo con oltre 20 anni di esperienza in più settori tra cui iGaming, pubblicità, media e ospitalità. Prima di entrare a far parte di Enteractive, John ha lavorato con nomi leader del settore come iGamingGroup. La nomina rafforzerà ulteriormente il team B2B di Enteractive man mano che l’azienda si espande nei mercati regolamentati di tutto il mondo, fornendo servizi di conservazione e riattivazione per guidare giocatori attivi per un numero crescente di marchi di operatori leader.

Andrew Foster, CBO, ha commentato: “Nell’ultimo anno Enteractive ha registrato una crescita fenomenale in nuovi mercati in tutto il mondo e il nostro team B2B beneficerà di un paio di mani in più al timone per soddisfare questa crescente domanda dei nostri servizi. Con la combinazione delle vendite di John e dell’esperienza nel settore iGaming, siamo entusiasti che si unisca al nostro team B2B e guidi la nostra continua crescita in Europa e Asia nel 2023″.

John Foster ha aggiunto: “Enteractive ha creato un’eccellente offerta per aiutare gli operatori grandi e piccoli in tutto il mondo a generare maggiori entrate attraverso l’attivazione e la fidelizzazione di giocatori più attivi. Il 2023 sembra destinato a essere un anno impegnativo per il settore e ciò significa maggiori opportunità per Enteractive di fornire i nostri servizi unici a nuovi clienti in più mercati. Sono entusiasta di entrare a far parte del principale attore in questo campo”.

Dalla fornitura di un’infrastruttura impareggiabile che consente un coinvolgimento one-to-one con i giocatori, allo sviluppo di tecnologie più specializzate, inclusi SMS, e-mail e app Web, la suite di servizi di Enteractive guida i giocatori attivi e, a sua volta, aumenta i profitti. La piattaforma tecnologica proprietaria di Enteractive (Re)Activation Cloud offre agli operatori un’integrazione rapida e senza soluzione di continuità di database di giocatori selezionati, fornendo agenti di vendita in lingua madre per offrire un coinvolgimento personalizzato con i giocatori in ogni mercato.

