Enteractive ed EveryMatrix annunciano una partnership strategica per la riattivazione dei giocatori

Enteractive, leader globale nella riattivazione e fidelizzazione dei giocatori attraverso interazioni umane, ha annunciato una nuova partnership strategica con EveryMatrix, uno dei principali fornitori di tecnologia nel settore iGaming. La

Enteractive, leader globale nella riattivazione e fidelizzazione dei giocatori attraverso interazioni umane, ha annunciato una nuova partnership strategica con EveryMatrix, uno dei principali fornitori di tecnologia nel settore iGaming. La collaborazione unisce l’esperienza comprovata di Enteractive nella riattivazione con l’ecosistema completo della piattaforma di EveryMatrix, offrendo agli operatori un approccio più integrato alla gestione del ciclo di vita del giocatore.

Grazie a questa partnership, gli operatori che utilizzano le soluzioni EveryMatrix potranno integrare senza difficoltà i servizi di (Re)Activation di Enteractive, basati sull’interazione umana, per riattivare giocatori inattivi in modo conforme, misurabile e coerente con il brand. L’obiettivo della collaborazione è supportare gli operatori nel massimizzare il valore a lungo termine dei giocatori, mantenendo al contempo i più alti standard di gioco responsabile e conformità normativa.

Il modello di Enteractive si basa su interazioni significative one-to-one, condotte da agenti formati e madrelingua che agiscono come un’estensione CRM del brand dell’operatore. Combinato con la tecnologia modulare e le capacità di analisi dei dati di EveryMatrix, questo potente connubio consente un approccio più strutturato e guidato dagli insight alla riattivazione, colmando il divario tra automazione e autentico coinvolgimento umano.

Pedram Padidar, Chief Operating Officer di Enteractive, ha commentato: “Questa partnership con EveryMatrix unisce una piattaforma tecnologica leader di mercato e una profonda competenza umana. EveryMatrix continua a elevare gli standard grazie al suo impegno verso l’innovazione e la fornitura di soluzioni best-in-class ai propri clienti. Oggi gli operatori hanno bisogno di più dei soli percorsi automatizzati; necessitano di un coinvolgimento significativo che rispetti il contesto del giocatore, i requisiti di conformità e l’integrità del brand. Lavorando insieme, aiutiamo gli operatori a trasformare le basi di giocatori inattivi in valore sostenibile e a lungo termine, con un coinvolgimento responsabile al centro.”

Kevin Furlong, Group Chief Product Officer di EveryMatrix, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Enteractive mentre continuiamo a migliorare le soluzioni e i servizi che offriamo ai nostri operatori partner. Il loro modello comprovato di fidelizzazione e riattivazione guidato dall’interazione umana è un complemento potente alle capacità della nostra piattaforma, permettendoci di supportare gli operatori in modo più efficace lungo l’intero ciclo di vita del giocatore. Insieme, offriamo un approccio conforme e orientato ai risultati che rafforza le strategie di retention, approfondisce il coinvolgimento dei giocatori e massimizza il valore a lungo termine.”

PressGiochi