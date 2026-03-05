Entain: ricavi 2025 in crescita del 7% a 7,6 miliardi di sterline

Entain plc, gruppo internazionale attivo nel settore delle scommesse sportive e del gaming, ha pubblicato i risultati finanziari relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, evidenziando una crescita dei ricavi

Entain plc, gruppo internazionale attivo nel settore delle scommesse sportive e del gaming, ha pubblicato i risultati finanziari relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, evidenziando una crescita dei ricavi e una redditività superiore alle previsioni.

Nel 2025 il Net Gaming Revenue (NGR) complessivo del gruppo, includendo la quota del 50% nella joint venture BetMGM, è cresciuto del 7% (8% a cambi costanti). Il contributo diretto di Entain ha registrato un incremento del 3% (4% a cambi costanti), mentre BetMGM ha segnato una crescita molto più sostenuta, pari al 33%.

Le attività online di Entain al di fuori degli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 5% dei ricavi (6% a cambi costanti), sostenuto da volumi di gioco in crescita e da un buon slancio operativo. Parallelamente, il margine di EBITDA operativo dell’online è salito al 25,7%, grazie alle economie di scala e a una maggiore efficienza gestionale.

Nel complesso, il Group Underlying EBITDA ha raggiunto 1,16 miliardi di sterline, con un incremento dell’8% su base annua a cambi costanti, superando le indicazioni fornite in precedenza dal gruppo. Considerando anche la quota di BetMGM, l’EBITDA totale sale a 1,244 miliardi di sterline, in crescita del 28% rispetto al 2024.

La CEO Stella David ha commentato: «Il 2025 è stato un anno di successo per Entain. Continuiamo a registrare un forte slancio operativo e sono immensamente orgogliosa dei progressi strategici e operativi che abbiamo compiuto e dei risultati che stiamo ottenendo. Il portafoglio diversificato e globale di posizioni di leadership di Entain è oggi più importante che mai per assicurare al gruppo un ruolo vincente nel lungo periodo nel nostro settore. L’azienda non è mai stata in una posizione migliore ed è ben preparata non solo ad affrontare le sfide fiscali e regolatorie che interessano l’industria, ma anche a coglierle come opportunità. Sono entusiasta del futuro mentre evolviamo le nostre priorità strategiche, acceleriamo le performance e manteniamo il focus su una crescita sostenibile e sulla generazione di cassa. Sono fiduciosa nella capacità di Entain di generare almeno 500 milioni di sterline di cashflow annuo rettificato dal 2028».

BetMGM raggiunge la redditività

Un elemento chiave dei risultati 2025 è rappresentato dalla svolta verso la redditività di BetMGM. La joint venture ha registrato ricavi per 2,8 miliardi di dollari, in crescita del 33%, e un EBITDA di 220 milioni di dollari, migliorando di 464 milioni rispetto all’anno precedente.

Il risultato ha consentito una distribuzione di cassa complessiva di 270 milioni di dollari ai soci, cioè Entain e MGM Resorts International. Il gruppo prevede che BetMGM possa arrivare a 500 milioni di dollari di EBITDA rettificato entro il 2027.

Perdite nette per effetto delle nuove tasse sul gioco nel Regno Unito

Nonostante la crescita operativa, il gruppo ha registrato una perdita netta di 681 milioni di sterline, dovuta principalmente a oneri straordinari, tra cui una svalutazione da 488 milioni legata all’aumento delle imposte sul gioco online nel Regno Unito, annunciato nel novembre 2025.

Performance nei mercati principali

Dal punto di vista geografico, il Regno Unito e l’Irlanda hanno registrato una crescita dei ricavi del 6%, con l’online in aumento del 15% e ulteriori guadagni di quota di mercato.

Nei mercati internazionali il gruppo ha registrato una crescita complessiva del 2%, con risultati differenziati tra i vari Paesi. Tra i dati più rilevanti:

Italia: ricavi in aumento del 6% (online +5%, retail +7%) con quota di mercato sostanzialmente stabile

Brasile: ricavi in calo dell’1%, nonostante l’aumento dei volumi

Australia: -6% a causa di risultati sportivi favorevoli ai giocatori

Crescita a doppia cifra dell’online in Georgia, Spagna, Canada, Grecia e Nuova Zelanda

Le prospettive per il 2026

Per il 2026 Entain prevede una crescita del Net Gaming Revenue online (esclusi gli USA) tra il 5% e il 7% a cambi costanti, mantenendo fiducia nelle aspettative di mercato sull’EBITDA del gruppo.

Il gruppo punta inoltre a compensare oltre il 50% dell’impatto della nuova tassazione britannica sul gioco online entro il 2027 attraverso iniziative di ottimizzazione a livello globale.

Entain ha infine ribadito l’obiettivo di generare almeno 500 milioni di sterline di cashflow annuo rettificato dal 2028.

