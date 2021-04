Entain rafforza i sistemi di controllo siglando una partnership con Synalogik

Il gigante del gioco d’azzardo Entain si è unito allo specialista di intelligence e sicurezza Synalogik per rafforzare i suoi controlli di identità, finanziari e di credito. Entain ora utilizzerà la soluzione Scout di Synalogik per abilitare il controllo automatico e il punteggio del rischio di migliaia di clienti. Inoltre, Entain ha affermato di aver effettuato tutte le valutazioni del rischio per la privacy pertinenti per garantire che il nuovo sistema mantenga un elevato livello di privacy per i clienti.

“Ciò garantisce di sfruttare l’innovazione e la tecnologia per creare la migliore esperienza per ogni cliente, fornendo i più alti standard di conformità, efficacia e governance aziendale”, ha spiegato Brendan MacDonald, direttore della protezione dei clienti di Entain. L’amministratore delegato di Synalogik Gareth Mussell ha aggiunto: “Siamo lieti che Entain stia utilizzando il nostro sistema. Questa soluzione fornisce una visione del cliente arricchita, quasi in tempo reale, tratta da più dati, che migliora il processo decisionale e offre una significativa efficienza e risparmi sui costi.”

La scorsa settimana, Entain ha lanciato un modello “pionieristico” di controllo della convenienza per i clienti britannici, come parte dell’iniziativa Advanced Responsibility and Care (ARC) che sarà pienamente implementata nel mercato questa estate. Entain ha affermato che questi nuovi controlli lo aiuteranno a identificare i giocatori a rischio di incorrere in difficoltà finanziarie a causa del loro gioco d’azzardo e ad implementare limiti di puntata e controlli più rigorosi sull’accessibilità economica.

A febbraio, Entain ha completato la fase iniziale della sua strategia di protezione dei clienti ARC, estendendo gli indicatori comportamentali che utilizza per identificare gli utenti potenzialmente a rischio di danni legati al gioco d’azzardo. Lanciato a novembre come parte del suo rebranding da GVC Holdings a Entain, ARC è stato sviluppato per distribuire la piattaforma tecnologica proprietaria del gruppo e i dati di gioco comportamentale per fornire protezione e interazione dei giocatori end-to-end attraverso la sua rete.

L’operatore sta anche cercando di sfruttare la nuova tecnologia per i suoi prodotti principali. A dicembre ha annunciato una partnership con il gigante dei media e della tecnologia Verizon Media per sviluppare nuovi prodotti interattivi per lo sport e l’intrattenimento.

