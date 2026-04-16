Entain Q1 2026: ricavi +3% e volumi in forte crescita (+8%). Confermata la guidance sull’online

Entain ha chiuso il primo trimestre 2026 con una crescita del Net Gaming Revenue del 3% a cambi costanti, in linea con le attese del mercato e sostenuta da una

Entain ha chiuso il primo trimestre 2026 con una crescita del Net Gaming Revenue del 3% a cambi costanti, in linea con le attese del mercato e sostenuta da una forte accelerazione dei volumi, in aumento dell’8%. Il gruppo evidenzia così un avvio d’anno positivo, trainato soprattutto dalla solidità del canale online e dal buon andamento di alcuni mercati chiave.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, l’online ha registrato un incremento del 5%, con una dinamica particolarmente robusta del segmento gaming (+9%), mentre le scommesse sportive risultano in lieve flessione (-1%), penalizzate da una riduzione della marginalità sportiva pari a 1,3 punti percentuali su base annua. I volumi online crescono del 10%, confermando una domanda solida e diffusa nei principali mercati del gruppo.

A livello geografico, il Regno Unito e l’Irlanda si confermano tra le aree più performanti, con un aumento del 13% dell’online, sostenuto da ulteriori guadagni di quota di mercato. Molto positiva anche la performance dell’Australia, in crescita del 12% e superiore alle attese. Il comparto internazionale registra invece un incremento più contenuto, pari all’1%, con una crescita dei volumi che è stata in parte compensata da risultati sportivi favorevoli ai clienti in mercati come Brasile e Italia.

Più debole il quadro del retail, che segna un calo del 3%, riflettendo una pressione sulla marginalità delle scommesse sportive e un contesto meno favorevole rispetto all’online. Ancora più marcata la flessione nella regione CEE, dove il NGR scende del 6%, con un impatto significativo sul canale retail.

Nel complesso, BetMGM ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 696 milioni di dollari, in crescita del 6%, sostenuti dall’iGaming (+9%) e dalla crescita delle scommesse online (+4%). L’EBITDA rettificato si è attestato a 25 milioni di dollari, con un contributo positivo delle diverse linee di business ma in un contesto ancora influenzato dalla volatilità del segmento sportivo.

Entain ha inoltre confermato le previsioni per l’intero esercizio 2026, continuando a prevedere una crescita dell’online compresa tra il 5% e il 7% a cambi costanti e mantenendo la fiducia nelle attese di mercato sull’EBITDA. Il gruppo ha infine ribadito l’obiettivo di generare almeno 500 milioni di sterline di cash flow annuo entro il 2028.

Commentando i risultati, l’amministratrice delegata Stella David ha sottolineato il “forte momentum” con cui il gruppo è entrato nel 2026, evidenziando la crescita dei volumi e la progressiva efficacia delle iniziative strategiche, che continuano a rafforzare la posizione competitiva di Entain sui mercati globali.

PressGiochi