Entain porta in tribunale Oddsmonkey sul matched betting

Entain ha avviato un procedimento legale presso l’Alta Corte inglese contro Oddsmonkey, realtà leader nel settore del matched betting, in quello che potrebbe trasformarsi in un caso di rilievo in materia di proprietà intellettuale nel gambling.

La causa, depositata il 21 agosto con il titolo Entain Operations Limited e altri contro Liquidity Trading Limited e altri, è stata presentata come un’azione civile per passing off e marchi registrati.

Oltre a Entain Operations Limited, figurano tra i ricorrenti anche LC International Limited, Ladbrokes Betting & Gaming Limited e 365 Scores UK Limited. Sul fronte opposto, sono stati citati in giudizio Liquidity Trading Limited, Liquidity PA Limited e Samuel Stoffel, già fondatore della piattaforma di matched betting Outplayed.com, confluita in Oddsmonkey a seguito della fusione avvenuta nel dicembre 2024. Stoffel, pur mantenendo un ruolo nel consiglio di amministrazione di Liquidity PA Limited, non ricopre attualmente incarichi gestionali.

Il nodo del matched betting – Il matched betting è una tecnica che sfrutta le promozioni e i bonus dei bookmaker per generare profitti sicuri attraverso scommesse incrociate su tutti gli esiti di un evento. Pur essendo legale, è da sempre malvisto dagli operatori, poiché considerato un modello che mina il valore delle offerte promozionali ai clienti.

Sia Oddsmonkey che Outplayed.com hanno costruito la propria attività offrendo guide dettagliate e software in grado di trasformare i bonus in guadagni, un approccio che i bookmaker reputano “parassitario”. Come recita il sito di Outplayed.com: “Il Matched Betting è un modo per trasformare i free bet dei bookmaker in denaro. Lo facciamo piazzando più scommesse sullo stesso evento per coprire ogni possibile esito, e utilizziamo le scommesse gratuite per assicurarci un profitto garantito – a patto che sia fatto correttamente! Esatto, vinca, perda o pareggi, guadagnerai comunque!”

L’azione legale contro Oddsmonkey si inserisce in un contesto di crescente conflittualità nel settore. Solo poche settimane fa, infatti, Entain ha subito una battuta d’arresto presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che ha respinto il tentativo del gruppo di bloccare l’operatore italiano Sportbet S.r.l. nella registrazione di un marchio, giudicando i termini “sport” e “bet” troppo generici per poter essere monopolizzati.

La vicenda evidenzia come i grandi operatori siano sempre più inclini a tutelare con forza i propri asset di marchio in un mercato altamente competitivo e legalmente complesso. Altri casi, come il contenzioso in corso tra Aristocrat e Light & Wonder, dimostrano come le dispute legali in tema di proprietà intellettuale stiano diventando sempre più centrali nel settore del gaming.

