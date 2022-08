Entain: nel primo semestre ricavi netti per £ 2,11 miliardi

Nel primo semestre dell’anno, il gruppo Entain ha generato ricavi netti di £ 2,11 miliardi, in aumento del 18% rispetto ai risultati comparativi del 2021 di £ 1,79 miliardi.

La crescita principale è stata raggiunta nonostante il gruppo abbia registrato un calo del 7% dei ricavi online a 1,47 miliardi di sterline.

Come rivelato in un precedente aggiornamento, la performance online è stata condizionata da ” blocchi COVID, chiusura temporanea nei Paesi Bassi, misure di accessibilità economica nel Regno Unito e clienti condizionati dal contesto economico”.

I marchi sportivi Entain hanno registrato un calo del 6% NGR a £ 702 milioni, mentre i rendimenti sono stati ulteriormente aggravati da un calo del 9% NGR dei risultati di gioco a £ 752 milioni.

Registrando un calo del 22% dell’EBITDA online a 384 milioni di sterline, i risultati riflettono il calo dei ricavi netti da gioco nei mercati dell’Europa occidentale di Regno Unito (-15%), Italia (-12%) e Germania (19%).

L’amministratore delegato Jette Nygaard-Anderson ha dichiarato agli investitori: “Durante la prima metà dell’anno le nostre operazioni online hanno dovuto affrontare diversi venti contrari, con una crescita inferiore rispetto al previsto in Brasile a causa della maggiore concorrenza in vista della regolamentazione e dell’impatto di misure di accessibilità più rigorose nel Regno Unito.

Abbiamo anche visto la nostra base di clienti sempre più ricreativa rispondere al mutevole contesto macroeconomico e ai timori inflazionistici moderando la spesa pro capite in tutto il Regno Unito e in parti d’Europa”.

Di fronte a continui venti contrari, Entain ha affermato che si sposterà per aggiornare il suo portafoglio online, dopo aver eseguito cinque transazioni nel 2020 per espandersi nei mercati regolamentati. Il trading H2 vedrà Entain integrare le attività appena acquisite di BetCity Paesi Bassi insieme alle filiali lettoni e polacche di Klondaika e Totolotek e al marchio Sports Interaction del gruppo di scommesse canadese Mohawk Avid Gaming.

Inoltre, è stata annunciata un’imminente espansione nell’Europa orientale poiché la società forma la sua divisione “Entain CEE”, che sarà guidata dalla nuova attività croata SuperSport in collaborazione con il nuovo partner strategico dell’Europa centrale EMMA Capital.

Nella vendita al dettaglio, Entain ha registrato un H1 NGR di £ 354 milioni, in crescita del 250% rispetto ai risultati del 2021 di £ 99 milioni

Le filiali di Ladbrokes Coral ed Eurobet Italia sono state etichettate come le migliori performance del periodo, generando un EBITDA al dettaglio di £ 141 milioni, invertendo le perdite del primo semestre 2021 di £ 61 milioni.

Nygaard-Anderson ha proseguito: “La performance del primo semestre di Entain riflette la forza di fondo del nostro modello di business, sostenuta dalla nostra strategia di crescita e sostenibilità. Lo slancio del gruppo rimane forte e le nostre prospettive per il saldo dell’anno sono invariate con l’EBITDA di Gruppo per l’esercizio 2022 che dovrebbe essere compreso tra 925 e 975 milioni di sterline, in linea con il consenso attuale. Il contesto economico rimane incerto in molti dei nostri mercati, tuttavia rimaniamo fiduciosi che la nostra attenzione al cliente, la crescente diversificazione e la comprovata capacità di generare crescita ci vedranno fornire ulteriori progressi per tutte le parti interessate”.

