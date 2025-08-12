Entain: nel primo semestre 2025, i ricavi complessivi crescono del 7%

Entain, gruppo globale di scommesse sportive e giochi, ha presentato i risultati finanziari per il semestre conclusosi il 30 giugno 2025. Nel periodo, si è registrata un crescita del 7%

Nel periodo, si è registrata un crescita del 7% dei ricavi complessivi (Net Gaming Revenue), inclusa la quota del 50% di BetMGM, pari al 10% a tassi di cambio costanti. Considerando solo la performance del gruppo Entain, si è osservata una crescita del 3% su base riportata e del 6% a cambi costanti.

Al di sopra delle aspettative i risultati del comparto dei giochi online: escludendo gli Stati Uniti, si è registrata una crescita del 5%, e dell’8% a cambi costanti.

Performance particolarmente positiva per BetMGM che ha visto un incremento del 35% a cambi costanti.

La forte performance di BetMGM nel primo semestre sostiene la revisione al rialzo delle previsioni per l’esercizio 2025 e traccia un percorso chiaro verso un EBITDA di $500 milioni e oltre.

L’EBITDA totale del Gruppo, inclusa la quota del 50% di BetMGM, è pari a £625 milioni, in aumento del 32% rispetto all’anno precedente

In assenza della quota americana, l’EBITDA si attesta a £583 milioni, superiore alle aspettative, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente.

Nel dettaglio, il mercato del Regno Unito e dell’ Irlanda ha registrato una crescita del 21% a cambi costanti, grazie a un recupero della quota di mercato superiore alle previsioni e a una crescita del valore dei giocatori

Anche in Brasile risultati positivi: crescita del 21% a cambi costanti, in linea con le aspettative in un mercato appena regolamentato e altamente competitivo.

Ottima performance anche nel mercato italiano, dove il fatturato è cresciuto del 7% a cambi costanti rispetto al primo semestre del 2024. Il retail è il segmento che ha avuto una crescita maggiore, pari al 10% rispetto all’Igaming che ha subito un incremento del 5%.

Stella David, CEO di Entain, ha commentato:

“Sono entusiasta del continuo slancio e della forte performance che Entain e BetMGM hanno ottenuto nel primo semestre del 2025. Il percorso di trasformazione di Entain è ben avviato, sta accelerando ed è supportato dal nostro portafoglio di marchi iconici con posizioni di leadership in mercati attrattivi. La nostra azienda sta diventando più forte, più agile e più veloce, e questi risultati rafforzano la nostra fiducia nel generare una crescita sostenibile e oltre £0,5 miliardi di liquidità all’anno nel medio termine.”

