Entain: nel 2021 fatturato a 3,88 miliardi di sterline (+7%)

Entain Plc nel 2021 ha vissuto un altro anno di trasformazione per la sua attività, ha ampliato il proprio portafoglio di marchi globali per servire 31 mercati regolamentati.

Pubblicando i risultati dell’intero anno 2021, la società ha registrato un fatturato netto di gruppo di 3,88 miliardi di sterline, in aumento del 7% rispetto ai risultati corrispondenti dell’esercizio 2020 di 3,63 miliardi di sterline.

La performance principale ha visto il suo portafoglio online dichiarare il “nono anno consecutivo di crescita a due cifre” registrando un aumento del net gaming revenue (NGR) del 12% a 3,06 miliardi di sterline.

L’unità di scommesse sportive di Entain ha registrato un aumento del 21% di NGR a 1,44 miliardi di sterline. Da notare, Entain ha sottolineato la continua crescita delle scommesse sportive nei mercati saturi del Regno Unito (+10%) e dell’Italia (+30%). Rafforzando il suo portafoglio di scommesse sportive europee, l’azienda ha sottolineato le nuove aggiunte del principale operatore baltico Enlabs (+49% NGR) e Bet.pt, con entrambi i nuovi arrivati ​​che si sono comportati “al di sopra delle aspettative”.

Nel frattempo, operando in un contesto normativo europeo più rigido, il portafoglio di giochi di Entain ha registrato un aumento del 4% di NGR di 1,59 miliardi di sterline poiché la performance delle unità è stata trascinata al ribasso dalle restrizioni del mercato olandese di fine anno e dagli adeguamenti della piattaforma dei casinò tedeschi.

L’unità online ha dichiarato un EBITDA sottostante FY2021 di £ 899 milioni, in aumento del 12% rispetto ai risultati FY2020 di £ 803 milioni.

Contando l’aumento dei costi operativi di £ 394 milioni (FY2020: £ 342 milioni), il portafoglio online di Entain ha prodotto profitti per l’esercizio 2021 di £ 776 milioni, in aumento del 14% rispetto ai risultati dell’esercizio 2020 di £ 680 milioni.

“Enttain è un’azienda con una crescita incorporata nel suo modello di business”, ha commentato Jette Nygaard-Andersen, Group CEO di Entain Plc. “Le nostre ottime prestazioni sono sostenute dalla piattaforma Entain, che comprende la combinazione avvincente della nostra tecnologia proprietaria, delle nostre eccezionali persone in tutto il mondo e delle nostre capacità operative leader del settore. È questa piattaforma unica che ci consente di offrire un’esperienza cliente in continuo miglioramento, di abbracciare le tendenze tecnologiche e dei consumatori emergenti e di crescere in nuovi mercati e aree di prodotto. Tutti i nostri principali mercati hanno ottenuto buoni risultati”.

La crescita online ha continuato a compensare le difficoltà della divisione di vendita al dettaglio europea di Entain, che è stata ostacolata da un ulteriore anno di blocchi nazionali COVID-19 e restrizioni sui luoghi applicati nel Regno Unito, in Italia e in Belgio.

Il fatturato netto relativo al Retail è stato di 791 milioni di sterline, in calo dell’8% rispetto ai corrispondenti risultati dell’esercizio 2020 di 857 milioni di sterline. Gravata dalle chiusure del primo semestre, Entain ha mantenuto i costi operativi dell’unità di £ 447 milioni poiché la sua divisione di vendita al dettaglio ha registrato perdite di £ 37 milioni per l’anno 2021.

Nygaard-Andersen ha aggiunto: “Il gruppo ha ottenuto ottimi risultati nell’esercizio 2021, riflettendo sia la natura diversificata del nostro modello di business, sia la forza della nostra piattaforma e la qualità delle nostre persone. All’inizio del 2022 vediamo il retail dirigersi verso i livelli pre-Covid e l’online che si comporta in linea con le aspettative rispetto ai difficili dati comparabili dell’anno precedente. Poiché le economie globali emergono costantemente dall’impatto della pandemia, continuiamo a fornire ai nostri clienti ottimi prodotti ed esperienze. Di conseguenza, rimaniamo fiduciosi nella nostra performance finanziaria per il 2022 e nelle nostre prospettive a lungo termine”.

