Entain mette gli occhi sul mercato brasiliano

Entain ha aumentato i suoi investimenti sul marchio Unikrn per avere una maggiore visibilità nel mercato brasiliano in vista della prossima annunciata regolamentazione.

Unikrn, la piattaforma di scommesse sugli eSport di Entain recentemente rilanciata per i mercati brasiliano e canadese, ha collaborato con BLAST Premier in un nuovo accordo di sponsorizzazione. Promuovendo Unikrn tramite i canali dell’organizzatore del torneo Counter Strike: Global Offensive, l’accordo vedrà il logo e il marchio dell’azienda incorporati nella copertura degli eventi e nelle promozioni. Ciò includerà attivazioni guidate dai fan, omaggi social e integrazione delle trasmissioni, nonché il marchio sulla serie di tornei BLAST Premier e sulla competizione BLAST.tv Paris Major.

Entain si rivolge in particolare ai potenziali clienti nei mercati esistenti di Brasile e Canada di Unikrn, ma la partnership serve anche a raggiungere un pubblico globale più ampio, con il gruppo FTSE100 che prevede di lanciare la sua piattaforma di eSport in altri paesi quest’anno.

Justin Dellario, amministratore delegato per gli eSport di Entain, ha dichiarato: “BLAST è un epicentro dell’azione per i fan degli eSport di tutto il mondo e ha prodotto alcuni dei momenti più memorabili nella storia del gioco competitivo di Counter-Strike.

Allo stato attuale, il Brasile deve ancora regolamentare le scommesse sportive, ma è stato anticipato che il presidente Lula de Silva firmerà la legislazione federale al ritorno da una visita di stato in Cina. Entain ha posto un forte accento sul Brasile come parte della sua strategia per il 2023, avendo dichiarato che si ritirerà dal mercato se la regolamentazione non passerà entro la fine dell’anno, ma il management del gruppo ha ribadito il suo ottimismo sulle prospettive normative.

Il CEO del gruppo Jette Nygaard-Andersen ha affermato che il futuro di Entain sarà probabilmente “un mix di Brasile, Italia, Enlabs (Baltici) e Australia”.

