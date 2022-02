Entain entra nel metaverso

La società globale di scommesse sportive e giochi Entain sta per lanciare Ennovate, volto a creare esperienze coinvolgenti di sport e intrattenimento nel metaverso.

Entain prevede di investire 100 milioni di sterline (133 milioni di dollari) per finanziare start-up e sviluppare applicazioni per token non fungibili, realtà virtuale e realtà aumentata. Come parte di questo sforzo, i nuovi prodotti saranno testati in due zone di esperienza al dettaglio, o sale giochi VR, dai consumatori.

Il metaverso, in cui le persone possono interagire in mondi virtuali online utilizzando le cuffie, è diventato una parola d’ordine nella tecnologia e negli affari, con aziende da Facebook a Microsoft che hanno annunciato piani per la creazione di prodotti analoghi.

Entain, quotata a Londra, ha affermato che il primo “laboratorio” di Ennovate verrà lanciato in primavera nell’area di Farringdon a Londra e sarà aperto al pubblico per sperimentare l’effetto delle nuove esperienze di gioco interattive.

Verizon e BT collaboreranno con Ennovate per il supporto 5G, mentre Entain collaborerà con Theta Labs per lanciare una piattaforma di token non fungibili per i clienti di Partypoker.

