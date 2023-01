Entain e MGM pronti ad investire altri 150 milioni di dollari su BetMGM

BetMGM ha superato i suoi obiettivi commerciali per il 2022, secondo una dichiarazione congiunta dei partner di venture capital Entain e MGM Resorts, infatti il bookmaker statunitense ha registrato ricavi per l’intero anno di $ 1,44 miliardi.

La JV ha registrato una perdita di EBITDA di circa $ 440 milioni, in contrasto con l’obiettivo fissato lo scorso anno di raggiungere un mese positivo di EBITDA entro il 2023.

Nonostante le battute d’arresto, Entain afferma che l’EBITDA FY22 è in linea con le linee guida stabilite e che le operazioni digitali della joint venture hanno fatto passi da gigante, registrando una crescita dei ricavi nello stesso stato del 51%. Guardando al futuro, il gruppo prevede entrate nette comprese tra $ 1,8 miliardi e $ 2 miliardi entro la fine del 2023, poiché la leadership ritiene che BetMGM possa raggiungere il suo obiettivo positivo di EBITDA entro la fine del primo semestre.

Gli impegni di venture capital saranno supportati da un ulteriore investimento da parte di Entain e MGM di 150 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi.

Adam Greenblatt, CEO di BetMGM, ha dichiarato: “Il talentuoso team di BetMGM continua ad eseguire il nostro piano con determinazione, passione e disciplina.

Il 2022 è stato un anno in cui abbiamo realizzato molte iniziative strategiche chiave e raggiunto diversi traguardi aziendali, tra cui il superamento dei nostri obiettivi finanziari, il lancio di un’app mobile BetMGM riprogettata e la promozione del nostro impegno per il gioco responsabile. Entain ha attribuito l’aumento dei ricavi ai maggiori margini di gioco lordi dovuti ai miglioramenti apportati ai prodotti e all’esperienza del cliente, un migliore approccio ai bonus e una riduzione dei costi per acquisizione del 21% su base annua. Sebbene la perdita di $ 400 milioni di EBITDA smorzi in qualche modo le prospettive FY22 di BetMGM, gran parte dei costi può essere attribuita ai costi di espansione e accesso al mercato, poiché il marchio si è assicurato l’ingresso in Kansas nel terzo trimestre del 2022”.

PressGiochi