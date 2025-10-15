Entain cresce in Italia: +6% nel terzo trimestre 2025, online e retail in ripresa

Entain plc, colosso globale delle scommesse sportive e del gaming online quotato a Londra, ha pubblicato oggi i risultati del terzo trimestre 2025, confermando la solidità del proprio business e

Entain plc, colosso globale delle scommesse sportive e del gaming online quotato a Londra, ha pubblicato oggi i risultati del terzo trimestre 2025, confermando la solidità del proprio business e la crescita costante in diversi mercati chiave. In Italia, il gruppo registra una crescita del 6% dei ricavi da gioco netto (NGR) a valuta costante, confermando la tenuta del mercato e una quota di mercato stabile sia nel canale online che in quello retail.

Nel dettaglio, l’online segna un +5%, mentre la rete fisica di punti vendita cresce dell’8%, sostenuta da un aumento dei volumi e da un miglioramento generalizzato delle performance sia nel comparto scommesse che nel gaming.

Questi risultati, pur inseriti in un contesto europeo influenzato da “margini sportivi favorevoli ai clienti” nel mese di settembre — ossia risultati sportivi che hanno penalizzato i bookmaker — confermano la capacità del gruppo di mantenere la crescita grazie alla diversificazione dei prodotti e alla fedeltà della clientela italiana.

“L’Italia continua a rappresentare un mercato maturo ma estremamente solido per Entain,” ha dichiarato Stella David, CEO del gruppo. “La nostra strategia omnicanale e l’attenzione all’esperienza del giocatore ci stanno consentendo di crescere in modo sostenibile, anche in contesti di volatilità nei margini sportivi.”

A livello globale, Entain ha registrato nel trimestre un incremento complessivo del +6% del Group Net Gaming Revenue, includendo la quota del 50% di BetMGM, joint venture con MGM Resorts. Escludendo gli Stati Uniti, la crescita si attesta al +5% a valuta costante, con performance positive nel Regno Unito (+8%), nei Paesi CEE (+10%) e nei principali mercati europei come Spagna, Austria e Grecia, tutti in doppia cifra.

La crescita italiana, in particolare, si distingue per la stabilità della quota di mercato, un segnale importante in un contesto competitivo caratterizzato da forte pressione promozionale e dalla crescente regolamentazione del settore.

Entain ha confermato le previsioni per l’intero 2025, puntando a una crescita online di circa il 7% su base costante e a un EBITDA di gruppo compreso tra 1,1 e 1,15 miliardi di sterline. BetMGM, nel frattempo, ha rivisto al rialzo le proprie stime, prevedendo ricavi per almeno 2,75 miliardi di dollari e un EBITDA di circa 200 milioni di dollari.

Con la performance italiana in linea con le aspettative e una struttura di mercato sempre più equilibrata tra online e retail, Entain guarda con fiducia al quarto trimestre e al 2026. Il gruppo conferma l’obiettivo di generare oltre 500 milioni di sterline di flusso di cassa annuo dal 2028, consolidando così la propria posizione tra i leader globali del settore.

PressGiochi