Entain cornuta e mazziata!

Va bene che nel mondo degli affari non si guarda in faccia a nessuno, Ma questo è troppo! MGM Resorts ha recentemente annunciato che lancerà le sue operazioni BetMGM nel Regno Unito senza la sua controparte statunitense Entain, in quanto utilizzerà il suo marchio LeoVegas per gestire le operazioni del casinò, mentre Kambi supporterà le scommesse sportive. Intanto, MGM Resorts continuerà a gestire tranquillamente il marchio BetMGM negli Stati Uniti e in Canada, utilizzando la tecnologia e la piattaforma fornite da Entain.

Il contraccolpo è stato che il prezzo delle azioni di Entain è sceso del 6% in due giorni; calo che cresce al 16% se si considerano gli ultimi 8 giorni, cioè da quando la società ha pubblicato il suo rapporto H1. Eppure, la holding inclusa nella lista FTSE100 non ha battuto ciglio. Un suo portavoce ha dichiarato: “MGM gestisce da tempo un casino online nel Regno Unito con il marchio LeoVegas. E Non riteniamo che questo nuovo lancio avrà alcun impatto sulla nostra attività o sul mercato”.

Contenti loro, contenti tutti!

