Entain chiude accordo con Oddschecker per i marchi Ladbrokes e Coral

Entain ha ottenuto un nuovo accordo commerciale con Oddschecker, in modo che i suoi marchi di punta Ladbrokes e Coral UK possano tornare ad essere proposti sul principale portale di comparazione delle quote di scommesse sportive.

I marchi Ladbrokes e Coral non sono apparsi sulla griglia delle quote di Oddschecker da luglio 2020, poiché GVC Holdings (ex Entain) non ha potuto stipulare un accordo commerciale per ospitare il suo portafoglio di scommesse sportive nel Regno Unito.

Al momento della decisione, GVC ha dichiarato che il suo ritiro era dovuto a una revisione interna della spesa media del gruppo e non aveva alcun collegamento con Oddschecker di proprietà della rivale FTSE Flutter Entertainment.

“Siamo lieti di essere stati in grado di raggiungere un accordo che funziona per entrambe le parti in modo che Ladbrokes e Coral facciano parte del servizio in futuro”, ha affermato Simon Gatenby, direttore del marketing delle prestazioni di Entain.

Questa estate, Oddschecker è stato venduto al fondo sportivo nordamericano Bruin Capital per £ 158 milioni, che è diventato il quinto proprietario del portale di affiliazione dopo BskyB, CVC Capital, The Stars Group e Flutter Entertainment.

Nel frattempo, Entain Plc ha scelto di ridurre il proprio portafoglio di scommesse sportive nel Regno Unito, annunciando la vendita di Betdaq a Dermot Desmond.

“Diamo il benvenuto a Ladbrokes e Coral a Oddschecker per far parte dei nostri entusiasmanti piani per il 2022 sotto la nuova proprietà. Siamo lieti che il miglior sito di comparazione quote per le scommesse del Regno Unito sia diventato ancora più completo per i nostri clienti”, ha affermato Toby Bentall, CEO di OGM Group.