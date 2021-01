Entain cerca un nuovo CEO dopo il passaggio di Segev a DAZN

Il CEO di Entain, Shay Segev, si è dimesso da Group CEO del gruppo di gioco d’azzardo online FTSE100 per entrare a far parte di DAZN come “amministratore delegato congiunto” della piattaforma OTT sportiva globale. Nella dichiarazione di Entain si legge. “Shay ha un periodo di preavviso di sei mesi e rimarrà nel suo ruolo attuale per quel periodo o fino a quando non sarà insediato un successore. Il Consiglio, dopo aver esaminato regolarmente le questioni relative alla successione, ha un processo ben avviato per trovare il suo successore”.

Segev, ex Group COO di Entain, si è assunto la responsabilità della leadership aziendale solo lo scorso luglio sostituendo Kenneth Alexander che ha concluso il suo mandato di amministratore delegato di 13 anni. In qualità di CEO, Segev aveva guidato la revisione del team dirigenziale esecutivo di Entain, nonché il lancio della nuova “carta aziendale” della società FTSE per guidare il gioco d’azzardo globale nelle discipline di condotta e sostenibilità. Alla sua partenza, Segev ha osservato che gli era stato “offerto un ruolo che mi offre un tipo di opportunità diverse”. L’esecutivo ha affermato che la sua decisione non è stata influenzata dal recente interesse di acquisizione da parte di MGM Resorts International.

Il presidente di Entain Barry Gibson ha accettato la partenza di Segev, prima di spiegare perché il consiglio di amministrazione vede la recente proposta di MGM come “una significativa sottovalutazione della società e delle sue prospettive”, spiegando: “Siamo dispiaciuti che Shay abbia deciso di lasciarci, ma riconosciamo che non possiamo eguagliare i premi che gli sono stati promessi. Entain ha una ricchezza di talenti in tutto il suo team di leadership e l’attività non è mai stata così forte. La Società ha realizzato 20 trimestri di crescita online a due cifre e le nostre prospettive future sono state notevolmente migliorate dalla nostra nuova strategia, che abbiamo definito a novembre. Abbiamo costruito un business globale che si basa interamente sulla nostra tecnologia e offre i nostri migliori servizi di intrattenimento in più di 20 paesi con licenza nazionale”.

PressGiochi