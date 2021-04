Entain acquisisce Enlabs e espande le operazioni internazionali

L’acquisizione da parte di Entain dell’operatore svedese di iGaming Enlabs e delle scommesse sportive online portoghesi Bet.pt ha portato a un’espansione del 30% nelle sue operazioni internazionali. Operatore leader nella regione baltica, l’acquisizione di Enlabs ha consentito a Entain di entrare in questo mercato per la prima volta nella sua storia operativa tramite il marchio Optibet. Enlabs è leader di mercato in Lettonia, il secondo più grande operatore in Estonia e “tra i primi cinque in Lituania”, oltre a mantenere una presenza in numerosi altri stati baltici, offrendo costantemente crescita nei suoi mercati principali. L’acquisizione ha ricevuto l’approvazione “incondizionata” da un unanime 94% degli azionisti di Enlabs il 22 marzo, a seguito della conferma dell’approvazione regolamentare il 9 marzo. La transazione è stata completata il 30 marzo, a un prezzo di acquisto di 53 SEK per azione. Anche Bet.pt è uno dei principali protagonisti nello spazio di gioco online portoghese, con un tasso di crescita previsto del 70% entro il 2023, pari a circa 580 milioni di euro. L’acquisizione rappresenta un significativo miglioramento delle operazioni di Entain nella penisola iberica, inizialmente guidata dal suo status nel mercato spagnolo tramite Bwin.

Rob Wood, CFO e vice amministratore delegato di Entain ha spiegato: “Queste nuove acquisizioni sono in linea con la nostra strategia di espansione in nuovi mercati regolamentati. Ci impegniamo ad operare solo in paesi che sono già completamente regolamentati o in fase di regolamentazione e continueremo a cercare opportunità per espandere la nostra attività a livello internazionale. Il Portogallo e la regione baltica rappresentano mercati di gioco altamente attraenti, regolamentati e in rapida crescita. Entrambe queste acquisizioni contribuiscono ulteriormente alla nostra strategia di crescita di espansione nei mercati internazionali in rapida crescita”.

Le acquisizioni rappresentano una continuazione dell’impegno di Entain a condurre affari solo in paesi con quadri normativi consolidati che consentono scommesse sportive e giochi o sono in procinto di implementare regolamenti. Dei ricavi totali della società, il 99% proviene da mercati completamente regolamentati. Altri settori importanti in cui Entain ha stabilito un punto d’appoggio includono Germania e Colombia e il Gruppo prevede di aumentare ulteriormente il numero di mercati regolamentati in cui opera attraverso una combinazione di sviluppi normativi positivi in ​​alcune giurisdizioni.

