Entain: +7% sulle entrate nette nel 2021

Entain ha rilasciato delle anticipazioni sull’andamento del quarto trimestre e dell’anno finanziario 2021 annunciando una forte performance annuale, che “evidenzia l’elevata dinamica di crescita di Entain”. e ora prevede un EBITDA FY21 compreso tra 875/885 milioni di sterline (1,1/1,2 miliardi di dollari).

Il Gruppo ha ottenuto un aumento del 7% sulle entrate nette di gioco. Il giro d’affari sul canale online, al netto di vincite e tasse (NGR), è aumentato del 12% -18% esclusa la Germania, con una crescita del 25% dei giocatori attivi. Sul fronte retail, invece, le vendite sono scese del 3%, riflettendo le maggiori restrizioni Covid-19 rispetto all’anno precedente.

Anche nel quarto trimestre è stata registrata una solida performance, con il NGR di gruppo in aumento del 4% rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio 2020. L’NGR online è sceso del 9%, . Con la maggior parte dei negozi aperti nel periodo, l’NGR per il quarto trimestre nel retail è aumentato del 60% su base annua, con volumi che sono tornati entro il 10% dei livelli pre-Covid .

Il proprietario di Ladbrokes e Bwin elenca anche tra i punti salienti finanziari la performance di BetMGM, la joint venture del gruppo negli Stati Uniti con MGM Resorts nell’esercizio ’21, che ha contribuito con un NGR di circa $ 850 milioni, quasi 5 volte in più rispetto all’anno precedente.

BetMGM ha anche raggiunto una quota del 24% nelle scommesse sportive e iGaming nei mercati in cui opera, per i tre mesi fino a novembre, e ora mantiene una posizione di leadership di mercato in iGaming con una quota di mercato del 30%.

Negli Stati Uniti, Entain ha anche previsto un investimento aggiuntivo di 25 milioni di sterline (34 milioni di dollari) nel segmento di attività New Opportunities nel 2022, per supportare il lancio dei suoi primi prodotti di scommessa sugli eSport.

Parallelamente, il gruppo ha continuato a progredire nelle sue iniziative ESG (ambiente/impatto sociale/governance aziendale) nell’ambito della sua Carta della sostenibilità, e la Fondazione Entain, ente di beneficenza senza scopo di lucro, ha lanciato EnTrain, una nuova iniziativa globale multimilionaria per aumentare l’accesso alla tecnologia e migliorare la diversità. Il programma ARC (Advanced Responsibility & Care) dell’azienda è avanzato con prove di interazione con i clienti in tempo reale, al fine di ricavare degli indicatori comportamentali che saranno utilizzati per identificare i giocatori potenzialmente a rischio, con l’obiettivo di rivoluzionare il pensiero convenzionale sul gioco responsabile e di inaugurare una nuova era di protezione dei giocatori più personalizzata e proattiva, basata sulla tecnologia, ampiamente applicabile a molte forme di scommesse sportive online e intrattenimento di gioco.

Pressgiochi