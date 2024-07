Enna: la Polizia esegue controlli in alcuni centri scommese, riscontrate 6 violazioni amministrative

Dal 20 al 30 giugno scorso, la Polizia di Stato di Enna ha condotto una serie di controlli amministrativi nei centri scommesse della provincia. Gli agenti hanno verificato l’osservanza della normativa in vigore, controllando 20 centri scommesse dislocati su tutto il territorio provinciale. Le verifiche si sono concentrate su licenze, registri e altre documentazioni richieste dalla legge.

Durante i controlli, sono state riscontrate 6 violazioni amministrative. In seguito a queste infrazioni, tre soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per reati previsti dall’art. 4, comma 4-bis della Legge 401/1989. Questa disposizione legislativa disciplina i reati in materia di gioco e scommesse, imponendo sanzioni severe per le violazioni.

La Polizia di Stato ha annunciato che proseguiranno periodicamente i controlli amministrativi, estendendoli anche ad altre tipologie di attività. L’obiettivo è garantire la regolarità amministrativa degli esercizi pubblici, assicurando che tutte le attività rispettino le normative vigenti e operino nel rispetto della legge.

PressGiochi