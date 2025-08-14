Newsletter

14 Agosto 2025 - 11:53

Enna: la Gdf scopre numerose irregolarità in sale giochi e centri scommesse, sanzioni per oltre 325 mila euro

Tra i mesi di giugno e luglio, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Enna ha intensificato gli interventi nell’ambito del contrasto al gioco d’azzardo irregolare con il contributo

14 Agosto 2025

Tra i mesi di giugno e luglio, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Enna ha intensificato gli interventi nell’ambito del contrasto al gioco d’azzardo irregolare con il contributo dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) della sede di Enna.

È stata effettuata un’indagine nei confronti di 14 operatori del settore del gioco della provincia tra titolari di circoli privati, centri scommesse, sale giochi e associazioni culturali.

A seguito dei controlli sono state emanate sanzioni per un totale di 25 milioni di euro nei confronti di tre operatori, ed uno di loro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di giochi e scommesse.

Ad un centro scommesse, legato ad un bookmaker estero, è stata contestata un’evasione di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per un ammontare complessivo di oltre 300 mila euro e contestualmente sono state applicate le correlate sanzioni tributarie.

 

