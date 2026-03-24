ENJOY ottiene l’approvazione ADM e punta al mercato italiano

24 Marzo 2026 - 11:00
Via libera alla distribuzione dei contenuti e primi accordi con operatori in uno dei mercati più competitivi d’Europa
ENJOY, sviluppatore di contenuti iGaming, ha ottenuto la certificazione ufficiale per operare nel mercato italiano, segnando un passaggio strategico nel percorso di espansione europea della società.
A seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ENJOY è ora autorizzata a distribuire il proprio portafoglio di giochi – che include slot, live casino ed esperienze ibride live – presso gli operatori autorizzati in Italia, uno dei contesti regolamentati più consolidati e competitivi a livello europeo.
L’ottenimento della certificazione rappresenta un tassello chiave nella strategia di crescita a lungo termine del provider, che si prepara a entrare nel mercato italiano attraverso una serie di partnership con operatori locali di primo piano. Le future integrazioni porteranno ai giocatori italiani un’offerta caratterizzata da meccaniche di gioco coinvolgenti e da elevati standard produttivi.
Il portafoglio ENJOY comprende titoli slot ad alte performance basati su meccaniche consolidate, come Bison Strike, insieme a release più recenti come Hotfire Diamonds XXL. L’offerta include inoltre una gamma in espansione di live game show, tra cui Enchanted Forest e il prossimo Energy Roulette Hold & Win, realizzati all’interno di uno studio proprietario di ultima generazione.
Il mercato italiano, grazie a un quadro normativo maturo e a un elevato livello di competizione, rappresenta un obiettivo strategico per i fornitori che intendono rafforzare la propria presenza in Europa, in linea con l’approccio di ENJOY orientato a una crescita regolamentata e sostenibile.
Christos Zoulianitis, Chief Commercial Officer di ENJOY, ha dichiarato: “Ottenere la certificazione per il mercato italiano rappresenta una tappa fondamentale nella nostra espansione europea. L’Italia è uno dei mercati regolamentati più sviluppati e competitivi, e questa approvazione conferma la qualità del nostro portafoglio e il nostro impegno nel rispettare i più elevati standard normativi.
Questa certificazione ci consente di avviare una serie di importanti collaborazioni con operatori, introducendo i nostri giochi ai giocatori italiani in modo da favorire una crescita sostenibile e un forte coinvolgimento nel lungo periodo.”
Chi è ENJOY
ENJOY punta a ridefinire il futuro dell’iGaming attraverso un approccio basato su design senza tempo e standard produttivi elevati. Combinando i punti di forza delle slot e del live casino – anche come base per nuove esperienze ibride – l’azienda sviluppa contenuti sempre più immersivi per giocatori e partner.
Il portafoglio si fonda su meccaniche classiche reinterpretate in chiave moderna, con l’obiettivo di garantire engagement duraturo e fidelizzazione. Per operatori e piattaforme, ENJOY mira a creare valore nel tempo attraverso prodotti scalabili, capaci di sostenere retention e performance commerciali costanti, in un mercato globale in continua evoluzione.
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