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ENJOY ottiene l’approvazione ADM e punta al mercato italiano

Via libera alla distribuzione dei contenuti e primi accordi con operatori in uno dei mercati più competitivi d’Europa

24 Marzo 2026

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ENJOY, sviluppatore di contenuti iGaming, ha ottenuto la certificazione ufficiale per operare nel mercato italiano, segnando un passaggio strategico nel percorso di espansione europea della società.

A seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ENJOY è ora autorizzata a distribuire il proprio portafoglio di giochi – che include slot, live casino ed esperienze ibride live – presso gli operatori autorizzati in Italia, uno dei contesti regolamentati più consolidati e competitivi a livello europeo.

L’ottenimento della certificazione rappresenta un tassello chiave nella strategia di crescita a lungo termine del provider, che si prepara a entrare nel mercato italiano attraverso una serie di partnership con operatori locali di primo piano. Le future integrazioni porteranno ai giocatori italiani un’offerta caratterizzata da meccaniche di gioco coinvolgenti e da elevati standard produttivi.

Il portafoglio ENJOY comprende titoli slot ad alte performance basati su meccaniche consolidate, come Bison Strike, insieme a release più recenti come Hotfire Diamonds XXL. L’offerta include inoltre una gamma in espansione di live game show, tra cui Enchanted Forest e il prossimo Energy Roulette Hold & Win, realizzati all’interno di uno studio proprietario di ultima generazione.

Il mercato italiano, grazie a un quadro normativo maturo e a un elevato livello di competizione, rappresenta un obiettivo strategico per i fornitori che intendono rafforzare la propria presenza in Europa, in linea con l’approccio di ENJOY orientato a una crescita regolamentata e sostenibile.

Christos Zoulianitis, Chief Commercial Officer di ENJOY, ha dichiarato: “Ottenere la certificazione per il mercato italiano rappresenta una tappa fondamentale nella nostra espansione europea. L’Italia è uno dei mercati regolamentati più sviluppati e competitivi, e questa approvazione conferma la qualità del nostro portafoglio e il nostro impegno nel rispettare i più elevati standard normativi.

Questa certificazione ci consente di avviare una serie di importanti collaborazioni con operatori, introducendo i nostri giochi ai giocatori italiani in modo da favorire una crescita sostenibile e un forte coinvolgimento nel lungo periodo.”

Chi è ENJOY
ENJOY punta a ridefinire il futuro dell’iGaming attraverso un approccio basato su design senza tempo e standard produttivi elevati. Combinando i punti di forza delle slot e del live casino – anche come base per nuove esperienze ibride – l’azienda sviluppa contenuti sempre più immersivi per giocatori e partner.

Il portafoglio si fonda su meccaniche classiche reinterpretate in chiave moderna, con l’obiettivo di garantire engagement duraturo e fidelizzazione. Per operatori e piattaforme, ENJOY mira a creare valore nel tempo attraverso prodotti scalabili, capaci di sostenere retention e performance commerciali costanti, in un mercato globale in continua evoluzione.

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