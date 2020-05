EnergyCasino amplia il portafoglio di offerte siglando un accordo con Red Tiger

Il premiato fornitore di giochi di casinò e software Red Tiger ha siglato una partnership con l’operatore online EnergyCasino. I giocatori avranno accesso ai pluripremiati titoli di Red Tiger, tra cui Plenty di Pirati-Battle for Gold, Mystery Reels e il recente successo, Piggy Riches MegaWays. Insieme ai giochi, il fornitore, con sede a Malta, fornirà funzionalità di coinvolgimento che consentiranno a EnergyCasino di creare campagne avvincenti per i giocatori, come jackpot giornalierie tornei.

Chris Looney, direttore commerciale di Red Tiger, ha dichiarato: “EnergyCasino ha avuto una grande crescita e siamo entusiasti delle reciproche opportunità offerte dalla nostra partnership. Siamo entusiasti di vedere come si comporteranno i nostri giochi, insieme all’esclusivo software su cui si basano”.

Marcin Sobieraj, direttore del casinò di Energy Casino, ha dichiarato: “Fornire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti è fondamentale per EnergyCasino, e siamo lieti di espandere il nostro portafoglio attraverso Red Tiger. La società ha dimostrato innovazione con la sua meccanica di gioco di alto livello e titoli pluripremiati, esiamo convinti che questa partnership avrà un grande successo”.

PressGiochi