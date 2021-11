Endrizzi (M5S): “Su distanze da gioco, non possiamo ridurre il potere di intervento degli enti locali”

“Mi farebbe piacere capire quante delle 200 sale giochi chiuse da ADM durante la pandemia erano offerta legale abusivamente gestita durante le chiusure o totalmente illegale”.

Lo afferma il senatore pentastellato Giovanni Endrizzi che interviene durante l’audizione del Direttore di ADM Marcello Minenna.

“La questione del distanziometro non può essere gestita in questo modo – ha affermato -. Si affronta dal punto di vista dei bandi delle gare che sono assolutamente da farsi, ma anche con il problema di definire il volume dell’offerta che lo stato intende proporre. Non possiamo non porci il problema dei volumi da proporre. I comuni e le regioni sono intervenute in assenza di indicazioni nazionali. Dopo il Balduzzi nessun intervento è sopraggiunto. Ricordiamo che in Piemonte non solo è diminuito il consumo ma sono diminuiti anche i malati afferenti i servizi di cura. Delle due l’una. O noi ci facciamo carico anche degli aspetti sociali altrimenti facciamo una controdemagogia che non determina una reale collaborazione.

Ho molte remore rispetto quello che lei ha detto sulla compartecipazione degli enti pubblici perché questo in qualche maniera diventa un po’ un ricatto soprattutto per gli enti che hanno problemi di bilancio che magari sono gli stessi nei quali c’è una condizione sociale particolare dove il gioco è davvero d’azzardo. Mi chiedo se la proposta di riordino dell’offerta presentata oggi da ADM rappresenti davvero una riduzione dell’offerta e a un contenimento del possibile impatto. Diversamente non potremmo comprimere le responsabilità degli enti locali”.

PressGiochi