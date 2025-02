Enada. Stacchini (Psm Tech): “Grande interesse da parte degli operatori di Awp sempre pronti ad innovare il mercato”

Grande soddisfazione per la fiera Enada che si è tenuta questa settimana a Rimini da parte di PSM Tech, la business unit del Gruppo Seco dedicata al gaming.

“Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei visitatori anche per il settore delle AWP, che come sappiamo sta attraversando tante difficoltà ed ostacoli. Nonostante tutti i problemi che rallentano lo sviluppo del business, ci sono nuove tipologie di prodotto e nuovi sviluppi che ci permettono di avere nuovi rapporti con tanti nuovi produttori. Sono davvero molto contento della fiera”, afferma Lorenzo Stacchini, Chief Executive Officer di PSM TECH.

“La nostra scheda e il nostro sistema Opendomino ha riscosso, come sempre, grande interesse. Siamo pronti a lavorare a nuovi sviluppi dei nostri prodotti anche conformemente a quelle che saranno le novità che verranno introdotte dal legislatore nel prossimo riordino. Opendomino, specificatamente progettata per il mercato italiano dei comma 6a, permette ai produttori di giochi di beneficiare di un software completo che garantisce loro l’affidabilità di cui hanno bisogno. Oltre al software, il cliente può contare anche su un sistema hardware completo, la nostra G640S, un prodotto che da sempre è garanzia di affidabilità e sicurezza. La nostra scheda per AWP è stata pensata e sviluppata proprio in vista del riordino, per consentire la possibilità di collegare la macchina online e introdurre tutte le novità necessarie per avere un sistema centralizzato. Per quanto riguarda maggiori dettagli della normativa, inizieremo a lavorarci appena sapremo cosa davvero verrà richiesto”.

Stacchini parla anche delle novità a cui sta lavorando PSM Tech per quanto riguarda il gioco online.

“Il marchio GoodStar sta vivendo una crescita significativa, grazie alla nostra capacità di adattarci rapidamente alle richieste del mercato e all’innovazione continua dei nostri prodotti. Il nostro portfolio è in costante espansione con nuovi titoli che offrono esperienze di gioco coinvolgenti e di alta qualità. Tra i nostri prodotti di punta ci sono giochi che combinano elementi di strategia con un intrattenimento immediato, garantendo un’esperienza intuitiva ma al tempo stesso accattivante. Questo ci spinge a lavorare costantemente per ampliare la nostra offerta e soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più variegato”.

“GoodStar si basa su un approccio collaborativo per sviluppare prodotti di alta qualità”, afferma il CEO. “Alcune delle partnership più importanti per noi sono quelle recentemente siglate con WorldMatch e Microgame, che rappresentano i pilastri fondamentali della nostra strategia per il lancio dei giochi online in Italia nel 2025. Questo accordo ci permette di ampliare la portata dei nostri prodotti, garantendo un’offerta in linea con le aspettative di un mercato in continua evoluzione”.

L’azienda ha sempre puntato sull’innovazione tecnologica. Come affronta PSM Tech l’uso dell’AI?

“PSM Tech è all’avanguardia nell’adozione di tecnologie innovative, e l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nella nostra strategia, in particolare nel nostro studio di sviluppo GoodStar. Utilizziamo l’AI per migliorare l’esperienza utente e garantire contenuti sempre più coinvolgenti. Crediamo che queste innovazioni non solo migliorino l’efficienza operativa, ma rafforzino anche la fiducia dei nostri clienti grazie a una maggiore trasparenza e sicurezza”.

Quali sono i progetti in cantiere per il 2025?

“Il 2025 sarà un anno chiave per PSM Tech e in particolare per GoodStar, con il lancio online di molti dei nostri titoli AWP, oltre 100, selezionando il meglio del nostro portfolio per il pubblico digitale. Questo progetto rappresenta un punto di incontro tra la nostra esperienza nel gaming terrestre e le opportunità offerte dal mercato online, permettendoci di proporre giochi già affermati e apprezzati in una veste rinnovata e innovativa.

Infine, continueremo a investire in ricerca e sviluppo per introdurre tecnologie emergenti volte a offrire un’esperienza sempre più immersiva e all’avanguardia”.

PressGiochi