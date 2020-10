Enada Rimini: da Nazionale Elettronica due apparecchi per un gioco sempre più in autonomia

Non poteva certo mancare Nazionale Elettronica alla manifestazione Enada che si è tenuta questa settimana a Rimini e che è divenuta il simbolo di una ripartenza per tutto il settore del gioco pubblico dopo un lungo periodo di stallo.

Sicuramente il produttore faentino giocava in casa, ma come avrebbe potuto mancare dopo tutte le novità già preannunciate nei giorni scorsi che vedono Nazionale Elettronica divenire sempre più un produttore di gioco a 360 gradi?

Tra nuovi giochi per comma 6 A e B, comma 7, nuove collaborazioni anche nel mondo online e nel betting, quelli che ci ha presentato in questi giorni sono due apparecchi per aiutare gli esercenti nel loro lavoro in sala e rendere gli utenti sempre più liberi di giocare in autonomia.

“Il primo – ci spiega Corrado Bonvicini – è uno strumento per i PVR, punto vendita ricarica, per rendere più automatica la gestione di molte funzioni. Un service point che si avvale di tanti servizi. Non è solo ed esclusivo per le attività di gioco, ma è stato modificato con l’aggiunta di molte altre caratteristiche e attività per renderlo adattabile a varie locations. C’è la parte dei servizi più classici come le ricariche telefoniche, il pagamento bollettini, bollo auto, assicurazioni e carte prepagate”.

“Questa macchina – continua ancora Bonvicini spostandosi su un altro apparecchio – la chiamiamo BSST, Better Self Service Terminal. Un’apparecchiatura diretta a corner e negozi scommesse a doppio monitor touch per permettere al giocatore di scommettere in maniera automatica. Sono disponibili anche per le scommesse virtuali, aiutano il lavoro dell’operatore di cassa a velocizzare le operazioni di gioco. Abbiamo in questo caso un apparecchio frutto della collaborazione con Scommesse Italia, realizzata con i prodotti del brand e nello stile e formati preferiti dal cliente”.

Visitando lo stand di Nazionale Elettronica ci si rende conto della professionalità di questo produttore e delle persone che ci lavorano che riescono a trasmettere la loro passione negli apparecchi dedicate alle sale per servire tutte le necessità di un operatore di gioco, frutto di anni di esperienza maturati conoscendo a fondo questo poliedrico mercato.

PressGiochi