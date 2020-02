Enada Primavera: si terrà tra il 21 e il 23 aprile

Per far fronte all’emergenza sanitaria, Italian Exhibition Group, in accordo con Sapar,

ha deciso di posticipare la manifestazione al 21 aprile 2020.

Confermata la contemporaneità con Rimini Amusement Show.

Nuove date per Enada Primavera: la 32° edizione della Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco, si svolgerà alla Fiera di Rimini da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2020 e non più da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo.

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group, nella seduta di ieri, martedì 25 febbraio, alla luce della situazione di crisi internazionale provocata dall’emergenza del COVID-19 ha infatti deliberato di posticipare le manifestazioni del suo calendario in programma nel prossimo mese di marzo.

La decisone di Italian Exhibition Group è stata assunta in totale accordo con SAPAR Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative.

Da segnalare anche il cambiamento delle giornate di fiera: da martedì a giovedì e non più da mercoledì a venerdì.

Confermata la contemporaneità con la terza edizione di Rimini Amusement Show, l’’evento leader del divertimento senza vincita in denaro.

PressGiochi