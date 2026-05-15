Enada Primavera 2027: nuova data tra il 4 e il 6 maggio

15 Maggio 2026 - 11:45
ENADA PRIMAVERA, evento di riferimento per il settore gaming nel Sud Europa e nell’area mediterranea, annuncia lo spostamento della prossima edizione dal consueto mese di marzo al mese di maggio.
ENADA PRIMAVERA, evento di riferimento per il settore gaming nel Sud Europa e nell’area mediterranea, annuncia lo spostamento della prossima edizione dal consueto mese di marzo al mese di maggio.
L’edizione 2027 della manifestazione si svolgerà infatti dal 4 al 6 maggio 2027 presso la Fiera di Rimini.
Organizzata in collaborazione con SAPAR – Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative – ENADA PRIMAVERA rappresenta da anni un appuntamento centrale per operatori, aziende e professionisti della filiera del gioco legale e dell’intrattenimento.
La nuova collocazione nel calendario fieristico punta a favorire ulteriormente la partecipazione degli operatori italiani e internazionali, mantenendo invariato il ruolo strategico della manifestazione come luogo di incontro, networking e aggiornamento per il comparto.
PressGiochi