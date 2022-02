Enada: prende forma il programma della 34ª edizione,

Il programma della 34ª Enada Primavera prende forma e conferma l’unicità della fiera leader per il Sud Europa e il Mediterraneo, da sempre appuntamento di business, accompagnato da workshop, convegni e tutto quanto significa aggiornamento per il settore del gaming, landebased e online, e dell’amusement.

Anche l’edizione 2022, in programma nel quartiere fieristico di Rimini dal 30 marzo all’1 aprile, avrà nella Vision Arena il palcoscenico ideale dei principali eventi che si terranno nel corso della manifestazione.

Tra gli appuntamenti principali, gli Esports Business Days, alla loro seconda edizione. La prima, lo scorso anno, aveva ottenuto numeri importanti, con il sold out di pubblico e la presenza di nomi di aziende leader nel settore. Con la prossima edizione l’evento, organizzato da Italian Exhibition Group e dall’Osservatorio Italiano Esports, in programma il 31 marzo e il 1 aprile, conta di crescere ancora. Riferimento per tutta l’industry e momento d’incontro per gli operatori, la seconda edizione punterà su 5 pillars: i talks in stile ‘TED’, le masterclass, il business match making, lo start-up focus e il legal-focus.

I talks metteranno in campo le esperienze di alcune delle personalità di spicco delle aziende del settore; le masterclass, vedranno aule composte al massimo da 10 persone, dove i professionisti affronteranno i temi di maggiore attualità per chi lavora negli esports o vuole affacciarvisi. Tanti gli aggiornamenti all’avanguardia su temi come il Metaverso, l’NFT, il Blockchain, la tokenizzazione e il web 3.0.

Si amplia anche l’offerta del business match making, lo spazio dedicato agli incontri di networking, così come la partecipazione di professionisti allo start-up focus e al legal-focus.

Organizzata da Italian Exhibition Group con la collaborazione di SAPAR, Enada si svolge in contemporanea alla 4ª edizione di Rimini Amusement Show.

PressGiochi