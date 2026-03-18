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Enada: oggi alle 15,15 il panel su “Pagamenti digitali e iGaming: guidare la crescita nel nuovo mercato dei giochi”

L’evoluzione dei sistemi di pagamento e il loro ruolo nella crescita dell’iGaming saranno al centro del panel “Pagamenti digitali e iGaming: guidare la crescita nel nuovo mercato dei giochi”, in

18 Marzo 2026

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L’evoluzione dei sistemi di pagamento e il loro ruolo nella crescita dell’iGaming saranno al centro del panel “Pagamenti digitali e iGaming: guidare la crescita nel nuovo mercato dei giochi”, in programma oggi, 18 marzo dalle ore 15:15 alle 16:45 presso la Vision Arena (Padiglione C3) nell’ambito di Enada Rimini, la principale fiera italiana dedicata al settore del gioco.

Nel contesto della riforma italiana del gioco pubblico, l’ecosistema dell’iGaming sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Innovazione tecnologica, digitalizzazione e nuovi strumenti di pagamento rappresentano oggi leve strategiche per sostenere la crescita del mercato regolamentato e migliorare l’esperienza dei giocatori.

Il convegno offrirà un confronto tra operatori, esperti legali e professionisti del settore sui principali nodi che accompagneranno l’evoluzione del comparto nei prossimi anni: dall’integrazione tra canali fisici e online alla compliance dei sistemi di pagamento, fino al ruolo delle reti territoriali nel presidio del circuito legale.

Tra i temi al centro del dibattito anche la funzione dei Punti Vendita Ricariche (PVR), considerati uno strumento chiave per garantire accessibilità ai servizi di gioco nel rispetto delle regole, oltre alle implicazioni operative del limite settimanale di 100 euro e alle strategie necessarie per rafforzare tracciabilità, sostenibilità e fiducia all’interno del mercato regolamentato.

Al panel interverranno:

  • Marco Castaldo, CEO Microgame

  • Luca Giacobbe, Studio Legale Giacobbe & Associati

  • Francesco Crudo, esperto in digital payments e regolamentazione iGaming

  • Daniele Tagliarini, Aircash Advisor

  • Domenico Trodella, CEO MBSnet

A moderare il dibattito sarà Giampiero Moncada, PressGiochi.

L’incontro si propone come un momento di analisi e confronto tra i principali attori della filiera per comprendere come i pagamenti digitali possano diventare un motore di sviluppo per il settore, favorendo al tempo stesso sicurezza, trasparenza e piena conformità normativa nel nuovo scenario del gioco online in Italia.

Il convegno potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di PressGiochi e sul quotidiano online PressGiochi.it.

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