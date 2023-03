Enada. Octavian punta sull’online con il nuovo brand Octavian Digital

Il Gruppo Octavian, con headquarter a Verona, rappresenta una pluralità di aziende che dal 1970 opera con spirito di innovazione nel mondo del gaming e dell’intrattenimento. Il know-how del gruppo spazia dalla progettazione e sviluppo di hardware e software da gioco, di piattaforme e siti internet per concessionarie per il gioco online, fino alla gestione di realtà nel settore della ristorazione, di sale giochi, sale bingo, slot e VLT, e scommesse sportive.

Negli ultimi mesi del 2022 nasce ufficialmente il nuovo brand Octavian Digital attraverso il quale il gruppo vuole giocare un ruolo da protagonista anche nel mercato dell’online nazionale ed estero.

Octavian Digital si propone come il One Stop Shop di riferimento per gli operatori di gioco online. Razionalizzando e combinando sinergicamente tutti gli asset del gruppo, Octavian Digital propone un offerta completa e multicanale con prodotti e servizi di gioco di alta qualità e in grado di offrire una valida soluzione per ogni tipo di esigenza degli operatori online.

Per ottimizzare le attività di Octavian Digital e coordinarle al meglio con quelle di tutti gli altri dipartimenti, il gruppo si è riorganizzato ed ha arricchito lo staff con alcune nuove figure professionali tra cui Marco La Grutta, proveniente da lunghe esperienze sia lato operatore sia lato fornitori di prodotti di gioco online, al quale è stato affidato il ruolo di Business Development Director per la commercializzazione di tutti i prodotti e servizi.

“Siamo all’inizio di questo nuovo ed entusiasmante progetto sia per l’azienda sia per me che sono entrato a far parte del team da qualche mese”, ha dichiarato Marco La Grutta. “Sarà per noi una grande occasione per metterci in vetrina comunicando al mondo che un brand storico nel mercato terrestre come Octavian, che già da anni ha cominciato ad approcciare al mondo online, è ora pronto e strutturato al meglio con un’offerta completa per soddisfare appieno il mercato e supportare gli operatori di gioco nelle loro strategie di sviluppo. A tal fine abbiamo individuato quattro tra prodotti e servizi che coprono gran parte delle esigenze di un operatore che voglia competere con successo nel mercato del gioco online”.

L’offerta di Octavian Digital è incentrata su quattro elementi principali:

Il Casinò Octavian:

Sono tutti i giochi sviluppati in-house dai loro team internazionali con esperienza ventennale e grandi competenze in programmazione, content design e modelli matematici, che hanno permesso a Octavian di raggiungere la leadership nel mercato terrestre soprattutto attraverso la rinomata linea DreamSet. Già dal 2016 Octavian ha cominciato a proporre dei titoli di successo per il mercato online quali ad esempio ‘Re Mida’, ‘Secret of Sphinx’ e ‘Sahara’.

Octavian ora distribuisce direttamente i migliori titoli, inclusa la linea ‘DreamSet’, sia in versione terrestre sia online per supportare le strategie multicanale degli operatori. Devil’s Heart, Scary Clown, Bloody Vampire, Chicken Farm sono solo alcuni dei titoli di successo della nuova produzione online del Casinò Octavian, già disponibili sui siti degli operatori italiani e a breve disponibili anche all’estero.

La Piattaforma di Gioco:

La AGP (Account Gaming Platform) sviluppata totalmente in casa da Octavian Lab, l’azienda tech del gruppo, è una piattaforma multi-canale, multi-lingua, multi-valuta e multi-skin. È moderna, sicura e reattiva, estremamente plug & play e ricca di strumenti di marketing, segmentazione, gamification e analisi.

È progettata per soddisfare tutte le esigenze dei mercati regolamentati più complessi. In sintesi è in grado di supportare gli operatori online dalla A alla Z. E’ già predisposta per fornire quanto di meglio disponibile sul mercato includendo più di cento providers con oltre 7.000 giochi (Scommesse, Casinò, Poker, Bingo, Virtual, Skill Games, Scratch, Lotterie, Ippica e molto altro) oltre a tutti i principali sistemi di pagamento.

L’Aggregatore Hub Casino:

Oltre ai giochi sviluppati in-house, Octavian annovera nella sua offerta anche l’aggregatore Hub Casino che racchiude al suo interno oltre 3.000 giochi dei migliori fornitori italiani e internazionali. Con una singola integrazione ad Hub Casino, gli operatori di gioco possono avere accesso ad oltre cinquanta provider di Casinò e Casinò Live gestibili con un back office unificato. Hub Casino inoltre è arricchito costantemente con quanto di meglio offre il mercato.

Octavian Digital offre Hub Casino con due modelli di business, la Rivendita attraverso la quale un operatore può contrattualizzare direttamente con Octavian ogni provider di interesse, e l’Integratore Tecnologico per cui l’operatore si accorda direttamente con i provider e utilizza Hub Casino solo come servizio tecnologico.

I Servizi di licenza e certificazione:

Per tutte le entità interessate ad operare nel mercato italiano del gioco online, Octavian Digital offre i servizi Skin Model e Circuito di Certificazione.

Con lo Skin Model, Octavian può mettere a disposizione la propria licenza per la raccolta di gioco online oltre che i propri prodotti e servizi realizzando un sito di gioco su misura per i clienti. I candidati ideali per questo servizio sono i grandi gruppi di affiliazione, gli operatori di gioco italiani o stranieri in attesa di ottenere la licenza, i brand famosi di altri settori (come media, sport, retail…) ovvero tutte le entità che possono fare leva sulla propria base clienti e sul proprio brand lasciando a Octavian il compito di occuparsi di tutto il resto.

Oltre allo Skin Model, Octavian Digital offre un Circuito di Certificazione. Octavian infatti, attraverso la propria licenza per la raccolta di gioco online, può certificare i giochi disponibili su Hub Casino per poi mettere a disposizione dei propri clienti tali certificazioni. Questi ultimi, aderendo al circuito, non dovranno certificare i giochi e potranno quindi andare live più velocemente e con un evidente risparmiando sui costi.

Octavian Digital già dalla fine dell’anno scorso è presente in tutti gli eventi principali di settore: “Abbiamo già cominciato a partecipare attivamente e ad esporre i nostri prodotti nei principali eventi internazionali di settore dove abbiamo riscontrato un forte interesse verso le nostre iniziative. Sicuramente potrete visitare il nostro stand ad Enada Rimini a Marzo e a Sigma Malta a Novembre, ma non mancheremo di visitare tutti i principali eventi durante l’arco dell’anno” ha confermato Marco La Grutta in merito ai prossimi impegni di Octavian Digital.

PressGiochi