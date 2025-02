Enada. Il destino dei PVR è automatico: così lo vede già oggi Betpassion – videointervista

In attesa delle decisioni sui ricorsi che contestano le norme contenute nel nuovo bando, c’è chi investe per promuovere i Punti vendita ricariche con la tecnologia. La proposta di Betpassion

La proposta di Betpassion è un distributore automatico già presente nelle tabaccherie che, oltre alle sigarette e le lotterie istantanee, è in grado di erogare anche le ricariche per i conti gioco.

Come viene mostrato da Daniele Ascione, area manager e consulente di Betpassion, nel video girato da Press Giochi all’ultimo Enada di Rimini, la macchina è in grado di garantire le tutele richieste dalla normativa, come la verifica della maggiore età dell’acquirente e i limiti di ricarica che le norme non ancora in vigore prevedono per ciascun giocatore.

PressGiochi