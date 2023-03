Enada. I-Change Service Point: un mondo di servizi all’insegna della sicurezza firmata Nazionale Elettronica

Con nuove funzionalità e sempre più performante torna in mostra ad Enada Rimini “i-Change Service Point” di Nazionale Elettronica. Potremmo definirla una cassaforte automatica, un cambiamonete, un multi-provider con una

Con nuove funzionalità e sempre più performante torna in mostra ad Enada Rimini “i-Change Service Point” di Nazionale Elettronica.

Potremmo definirla una cassaforte automatica, un cambiamonete, un multi-provider con una molteplicità di servizi a tutto tondo.

L’i-Change in effetti è un terminale che offre plurimi funzioni: cambia/cambia, ricariche telefoniche, pagamento bollettini, bolli auto, assicurazioni, carte prepagate, ed i servizi legati al concessionario di rete. Non per ultimo i borsellini elettronici (wallet) anch’essi già integrati nel terminale.

Tanti servizi declinati all’insegna della semplicità della fruizione da parte del cliente e della gestione (totalmente da remoto) da parte dell’esercente. Il vecchio cambiamonete è ormai solo un ricordo.

Protezione e sicurezza sono le caratteristiche principali.

i-Change garantisce di eliminare definitivamente gli ammanchi di cassa giornalieri fatti per errore o distrazione e allontanare i malintenzionati con una struttura meccanica a prova di bomba!

La gestione dei processi, la prevenzione, il controllo dei rischi ed anche la gestione dell’ambiente, rappresentano oggi per le imprese aspetti d’importanza sostanziale, perché direttamente connessi alla sostenibilità del business e quindi alla capacità di sopravvivenza dell’impresa stessa.

Grazie alla struttura ICT stabile e performante, ogni terminale è costantemente sotto controllo, riducendo al minimo i disservizi. La nuova infrastruttura garantisce una maggiore produttività ed efficienza del personale.

È dotato di monitor 15,6” P-CAP touch, con interfaccia utente semplice ed intuitiva, sviluppata su sistema operativo Linux, un design moderno e ricercato, totalmente personalizzabile.

Oltre alle molteplici funzionalità destinate all’utente ed al service, la macchina è in totale controllo da remoto, con l’ausilio di una interfaccia web che renderà le operazioni di base e quelle avanzate, semplici e veloci. Si avrà così la possibilità di gestire in rete tutta la funzionalità delle periferiche, lo storico dei guasti e gli interventi eseguiti sull’apparecchio.

“La bontà del progetto – afferma Corrado Bonvicini, responsabile sviluppo HD e produzione di Nazionale Elettronica – è quella di aver realizzato un Sistema multi-provider, integrato con le principali piattaforme OnLine e averle rese disponibili ai nostri clienti, in piena libertà, per una scelta migliore dell’opportunità di business”. Tra i Servizi presenti, il sistema permette l’accesso a tutti i Provider attivati dal cliente; selezionando il Provider, si richiede il servizio desiderato e si concluderà con l’incasso o il pagamento attraverso il terminale I-CHANGE SERVICE POINT”.

