Enada. Grandi novità per PSM TECH

Questa edizione di Enada rappresenta per PSM TECH l’occasione di presentare ai visitatori molte novità, tra cui OPENDOMINO ONLINE, la piattaforma di Remote Gaming Server progettata per l’iGaming che verrà lanciata proprio in questi giorni.

In questi giorni a Rimini, l’azienda con sede ad Arezzo ha avuto l’occasione di presentare in Italia la piattaforma G930 Habanero, l’ultimo prodotto aggiunto al portfolio, una proposta all-in-one progettata per il mercato gaming, dotata di supporto per varie famiglie di processori ad alte prestazioni sia Amd che Intel.

PSM TECH realizza prodotti semilavorati e finiti ad alto valore aggiunto per specifici mercati tra i quali entertainment, infotainment e gaming. Negli ultimi anni si sono affacciati ad un nuovo mercato, quello delle piattaforme di gioco a servizio dei produttori di contenuti, in modo tale da affiancare alle proposte hardware una concreta soluzione software.

“Per PSM TECH, – affermano i rappresentanti dell’azienda – partecipare alla fiera ENADA è estremamente importante perché ci consente di presentare le nostre soluzioni tecnologiche avanzate in ambito gaming a un pubblico qualificato di professionisti del settore. La fiera è uno degli eventi di settore più importanti e ci dà l’opportunità di incontrare clienti esistenti e potenziali, di creare nuove relazioni commerciali e di promuovere la nostra azienda e i nostri prodotti. Inoltre, ci permette di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e sviluppi, di identificare nuove opportunità di business e di rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato”.

PressGiochi