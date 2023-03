Enada. Come Altenar ha influenzato e supportato il mercato italiano delle scommesse sportive

Parlando con il direttore regionale di Altenar, Francesco Papallo, l’esperto ha spiegato come l’offerta dell’azienda maltese sia la soluzione preferita e ben adattabile al mercato delle scommesse sportive in Italia.

Altenar, grazie a decenni di esperienza, può concretamente essere considerata una scelta molto valida per accedere al mercato del gioco italiano. L’azienda è in questi giorni presente ad Enada, la manifestazione B2B per gli operatori del gaming italiano.

Offriamo soluzioni pensate sia per gli operatori già attivi sia per eventuali nuovi operatori che necessitano di essere guidati nell’ampio panorama normativo/tecnico come quello che abbiamo in Italia. Possiamo proporre soluzioni altamente personalizzate, create sulla base di diverse esigenze e strategie, per attivare immediatamente gli operatori in attesa di concessione offrendo loro una soluzione di Sportsbook altamente competitiva.

I prodotti sportivi di Altenar facilitano il controllo e la crescita di ogni aspetto del business perché ritagliati su specifiche esigenze di mercato e ai quali il provider affida un team di esperti a supporto degli operatori.

Un altro punto di forza che offre Altenar è senza dubbio la tecnologia, grazie ad una attenta software house che permette lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di anticipare gusti e tendenze, garantendo nel contempo la soddisfazione degli utenti.

Un esempio concreto è il nostro Bonus tool System, e le promozioni per i giocatori sono gestibili dal nostro sistema sviluppato grazie alla profonda esperienza acquisita negli anni. Questo ha permesso ad Altenar di interpretare al meglio le dinamiche in atto per offrire agli operatori soluzioni che garantiscano un vantaggio competitivo. È proprio la tecnologia di Altenar unita all’esperienza e alla profonda conoscenza del mercato che consente all’azienda di garantire agli operatori questo importante vantaggio competitivo.

Altenar si occupa della gestione del rischio e dei servizi di supporto commerciale e aziendale (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Allo stesso tempo, supportiamo in modo flessibile la personalizzazione dei nostri sistemi, per fornire ai giocatori la migliore esperienza utente possibile attraverso i canali desktop e mobile. La software house garantisce una vasta gamma di sport ed eventi grazie al gran numero di fornitori di feed integrati con il nostro sistema, che offre anche un gran numero di mercati tra cui tipi di gioco che attirano l’attenzione dei giocatori italiani.

Scegliere Altenar permetterà agli operatori di garantirsi quel vantaggio competitivo necessario nel mercato delle scommesse sportive.

PressGiochi