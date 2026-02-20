Newsletter

ENADA: biglietto a 5 euro per i lettori di PressGiochi

Una promozione esclusiva dedicata ai lettori di PressGiochi: grazie a un codice sconto riservato, è possibile acquistare il biglietto online per ENADA a soli 5 euro invece di 25 euro.

20 Febbraio 2026

Un’opportunità concreta per partecipare a uno degli appuntamenti di riferimento per il settore del gaming e dell’intrattenimento in Italia, risparmiando sull’ingresso e assicurandosi l’accesso diretto alla manifestazione.

Cos’è ENADA e perché partecipare

Enada è la fiera internazionale dedicata al gaming, agli apparecchi da intrattenimento, alle tecnologie e ai servizi per il gioco pubblico e privato. L’evento riunisce ogni anno operatori, concessionari, produttori, sviluppatori di software, fornitori di sistemi di pagamento e professionisti del settore.

Partecipare significa:

  • scoprire le novità tecnologiche e normative del comparto;

  • incontrare i principali player del mercato;

  • approfondire trend, innovità e opportunità di business;

  • partecipare a convegni e momenti di confronto istituzionale.

Biglietto ENADA a 5€: come ottenerlo

Grazie alla partnership con PressGiochi, i lettori possono accedere a una tariffa agevolata esclusiva.

👉 Acquista il tuo biglietto online a 5€ (anziché 25€) cliccando qui:
https://www.enada.it/it/visita/biglietti-info-utili?utm_source=pressgiochi&utm_medium=partner&utm_campaign=ena26_rivista

L’acquisto online è semplice e veloce e consente di evitare code all’ingresso.

