Empoli (FI), depositata in Consiglio comunale una mozione unitaria contro dipendenze da sostanze e dal gioco

È stata presentata al Consiglio comunale di Empoli una mozione unitaria, firmata da tutte le forze politiche, finalizzata a rafforzare in modo strutturale le politiche di contrasto e prevenzione delle

È stata presentata al Consiglio comunale di Empoli una mozione unitaria, firmata da tutte le forze politiche, finalizzata a rafforzare in modo strutturale le politiche di contrasto e prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e dal gioco d’azzardo sul territorio.

Il documento nasce da un percorso di approfondimento sviluppato nell’ambito della Terza Commissione Consiliare Permanente, articolato attraverso audizioni, analisi dei dati locali e un confronto diretto con i principali attori del settore socio-sanitario, tra cui il SerD e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Questo lavoro ha portato alla definizione di un approccio condiviso su una problematica considerata tra le più rilevanti dal punto di vista sociale e sanitario.

La mozione delinea un piano organico che combina interventi di prevenzione, cura, riduzione del danno e reinserimento sociale, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, sistema scolastico, terzo settore e comunità locale. Tra le misure proposte figurano la creazione di un tavolo tecnico permanente e di momenti periodici di coordinamento, il potenziamento delle attività di prevenzione nelle scuole, campagne informative rivolte in particolare ai giovani e la promozione di spazi di aggregazione sani e inclusivi.

Il testo prevede inoltre un rafforzamento del supporto ai percorsi terapeutici, con un’attenzione specifica alle fasce più giovani, ritenute particolarmente esposte a comportamenti a rischio. L’obiettivo è intervenire in modo tempestivo per limitare l’insorgenza delle dipendenze e ridurne l’impatto sul piano personale, familiare e sociale.

Il passaggio in Consiglio comunale rappresenterà il momento decisivo per trasformare questa proposta condivisa in un impegno operativo concreto a favore della comunità empolese.

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