Emirati Arabi, è arrivato il tempo di legalizzare il gambling?

Nell’emirato di Ras Al Khaimah, che sta diventando il terzo polo d’attrazione per il turismo dopo Abu Dhabi e Dubai, la Wynn Resorts andrà a costruire un resort di lusso, la cui apertura è prevista per il 2026, comprendendo oltre 1.000 camere, più di 10 ristoranti e lounge, un centro congressi e riunioni all’avanguardia, una spa, negozi, molteplici luoghi di intrattenimento e un’area giochi.

Il nuovo resort sarà costruito su una delle isole artificiali di Al Marjan, molto simili a The Palm di Dubai. L’isola darà al nuovo resort Wynn, il primo della compagnia su una spiaggia, “un ambiente incontaminato con viste spettacolari sul Golfo Persico, spiagge sabbiose e un porto turistico”.

Oltre all’annuncio di Wynn di costruire il resort e richiedere una licenza di resort integrato all’Autorità per lo sviluppo del turismo di Ras Al Khaimah, l’agenzia governativa ha reso noto che sta formando una nuova divisione per supervisionare la regolamentazione dei resort integrati.

“La priorità principale di questa nuova divisione è creare un quadro solido che garantirà un gioco responsabile a tutti i livelli”, ha affermato l’Autorità per lo sviluppo del turismo in una nota.

Attualmente, il gioco d’azzardo non è consentito negli Emirati Arabi Uniti, ma la nuova “area di gioco” di Wynn, insieme alle dichiarazioni dell’Autorità, sta suscitando speculazioni sul fatto che questo progetto potrebbe potenzialmente inaugurare una nuova era di gioco d’azzardo legalizzato per l’emirato. Comunque, né Wynn Resorts né l’Autorità per lo sviluppo del turismo di Ras Al Khaimah hanno affermato esplicitamente che il “gioco” nel nuovo resort includerà il gioco d’azzardo.

Wynn non è la prima compagnia di Las Vegas ad entrare negli Emirati Arabi Uniti. Nel 2018, Caesars era entrato negli emirati con il Caesars Palace al Bluewaters Dubai, un resort sulla spiaggia non dedicato al gioco, mente MGM Resorts International sta attualmente costruendo tre resort sull’isola di Dubai: MGM Grand, Bellagio e Aria.

