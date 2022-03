Emilia Romagna: venerdì incontro online per parlare di ludopatia

Dal 18 al 25 marzo è in programma la Settimana della legalità, organizzata da Assemblea legislativa, Regione Emilia-Romagna, ANCI ER e UPI ER, con comuni, associazioni e scuole, per parlare di cittadinanza attiva,

Dal 18 al 25 marzo è in programma la Settimana della legalità, organizzata da Assemblea legislativa, Regione Emilia-Romagna, ANCI ER e UPI ER, con comuni, associazioni e scuole, per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche nonché per riconoscere e contrastare le mafie.

La Settimana si è aperta venerdì 18 marzo alle ore 10.30 nella sala Guido Fanti dell’Assemblea a Bologna con l’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale antimafia Cortocircuito “Conoscere per riconoscere. Il ruolo dei futuri professionisti contro la criminalità organizzata”.

Fra le presentazioni dei volumi, si segnala “La sicurezza delle Città. La sicurezza urbana e integrata” (a Ravenna il 18 marzo) e “Ritratti del Coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” (il 21 e il 25 marzo online).

Il programma prevede anche incontri come la tavola rotonda nell’ambito del progetto Ferrara MEMO Mappatura dell’infiltrazione mafiosa (a Ferrara il 22 marzo), il seminario “I beni oggetto di sequestro e di confisca. Gestione e riutilizzo” (il 23 marzo a Santarcangelo di Romagna), l’incontro online “Liberi da mafie e azzardo” sul tema della ludopatia (25 marzo), “L’impegno dell’antimafia e la riforma dell’ergastolo ostativo” a Bologna (25 marzo) e infine “Vittime e percorsi di giustizia riparativa” (online 25 marzo) e l’intervista “Terra dei fuochi: è davvero così lontana?” (online 25 marzo).

Fra le iniziative si segnala quella a Ferrara, “Un albero per il futuro: gli Alberi di Falcone”: nell’area verde di via Marconi sei classi di un istituto superiore pianteranno sei alberi nell’ambito del progetto di cittadinanza dell’Assemblea, conCittadini.

