Emilia Romagna, stanziati 300 mila euro per il contrasto alle dipendenze tra i giovani

Ascoltare le richieste di aiuto dei giovani in difficoltà, formare gli operatori per prevenire le dipendenze, coinvolgere le famiglie per sostenere l’autonomia e il benessere delle persone più a rischio: obiettivi che la Regione Emilia-Romagna vuole raggiungere investendo sulla promozione della salute1,35 milioni di euro, come stabilito da una recente delibera della Giunta.

Negli ultimi anni il Servizio sanitario regionale ha registrato una consistente crescita di giovani con disturbi psicopatologici e disturbi da uso di sostanze, oltre che con dipendenze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie (in particolare tra bambini e adolescenti) o legate al gioco d’azzardo.

È la fascia tra i 14 e i 25 anni a preoccupare di più per l’aumento dei casi: in generale l’abbassamento dell’età di esordio determina la necessità di interventi educativi che coinvolgano la famiglia, la scuola, gli enti locali. Da qui la necessità di continuare a investire per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano regionale della prevenzione 2021–2025.

Una parte significativa del finanziamento, pari a 500mila euro, è destinata a interventi realizzati con la metodologia del Budget di salute, strumento che consente di costruire progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati, centrati sui bisogni del singolo individuo. Si integrano risorse sanitarie, sociali e individuali per sostenere l’autonomia delle persone, prevenire ricoveri e promuovere percorsi di inclusione sociale, abitativa, educativa e lavorativa.

Al progetto trasversale Giovani 14/25 vengono destinati altri 500mila euro per potenziare le attività rivolte agli adolescenti e ai giovani adulti. L’obiettivo è individuare protocolli e programmi congiunti per promuovere il benessere psicologico, ridurre i comportamenti a rischio e favorire la partecipazione attiva dei ragazzi a percorsi di prevenzione e promozione della salute.

Un ulteriore stanziamento di 300mila euro è destinato al Piano predefinito dipendenze, con particolare riferimento alla popolazione tra i 15 e i 34 anni. I fondi serviranno a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e alle dipendenze comportamentali, affrontando fenomeni complessi come l’abuso di alcol e droghe, il gioco d’azzardo e l’uso problematico delle tecnologie digitali.

