Emilia Romagna: ristori alle aziende colpite dal Covid, anche per sale bingo e scommesse

La Regione ha stanziato 30 milioni di euro per ristori alle aziende colpite dal Covid, con gestione affidata a Unioncamere Emilia Romagna. Il primo bando è per le imprese turistiche dei comprensori sciistici, il secondo (Linea B) ad altre categorie danneggiate: trasporto turistico di persone con autobus; parchi tematici, parchi geologici e giardini zoologici; imprese nel wedding; attività ricettive alberghiere nei comuni con oltre 30mila abitanti; imprese di commercio al dettaglio in sede fissa e attività di commercio su aree pubbliche settore moda; sale bingo e scommesse; discoteche e sale da ballo; agriturismi; imprese culturali; imprese nell’editoria. Le domande vanno inviate entro l’8 marzo. Info: www.confartigianato.ra.it.

