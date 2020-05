Emilia Romagna: respinta richiesta Gibertoni contro esercizi con slot machine

Dopo un confronto serrato l’Aula del Consiglio della Regione Emilia Romagna ha approvato a maggioranza il progetto di legge che contiene misure per la ripresa economica e sociale post lock down da pandemia Covid. Voto favorevole da Pd, lista Bonaccini, ERCoraggiosa, Europa Verde, astenuti Lega, Fdi, Fi, lista Borgonzoni, M5s e Giulia Gibertoni (Misto).

Per Giulia Gibertoni (Misto) “questa legge dà poco a tutti senza soddisfare nessuno”. Seconda la consigliera era preferibile un fondo regionale a favore delle imprese per abbattere le perdita di incassi e l’esclusione dai contributi regionali dei locali che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo. La consigliera aveva infatti presentato la richiesta di dare contributi regionali agli esercizi pubblici che scelgono di togliere le slot machine e maggiorazioni dell’Irap per quelli che conservano gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

PressGiochi