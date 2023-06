Emilia Romagna. La giunta approva risoluzione per una legge che regoli il gioco d’azzardo

L’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha approvato la risoluzione di Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa) e Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) per mettere ordine nel settore, “ponendo al centro la salute delle persone anche a scapito dell’entrata erariale”. In particolare, il consigliere chiede un impegno per “superare l’attuale regime straordinario basato su proroghe e deroghe delle concessioni in essere e di valutare i parametri di pericolosità dei giochi e, in base a questi, vietare quelli a maggior rischio di dipendenza”.

All’esecutivo va poi chiesto di rinviare alcune tipologie di gioco legali “come il Betting exchange che non portano introiti significativi per l’erario, ma si prestano a essere utilizzati dalla criminalità organizzata a fini di riciclo del denaro sporco, un ‘giro d’affari’ che supera quello del traffico di stupefacenti”.

Infine, Amico vuole che la giunta chieda al governo “che i dati relativi al gioco d’azzardo vengano resi disponibili senza alcun vincolo sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia per il gioco fisico sia per il gioco online, e che siano resi disponibili i dati per singolo gioco e per singolo Comune così da poter avere un quadro preciso per tutti i territori”. Non va poi dimenticato che “il benessere delle famiglie viene minato da eccessive risorse utilizzate dai giocatori con conseguente ricorso a indebitamento”.

Per Massimiliano Pompignoli (Lega) “occorre tenere conto di fattori importanti come l’occupazione: la legge regionale del 2017 ha portato a una chiusura indiscriminata di sale mettendo in ginocchio un settore”. Francesca Maletti (Pd) ha ricordato “che le ordinanze del Tar hanno rigettato i ricorsi contro le chiusure, a tutela della salute pubblica. Il Piano di contrasto del gioco d’azzardo implementa le strategie di azione con particolare attenzione alle categorie più ‘fragili’”.

