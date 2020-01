Emilia Romagna. Il candidato presidente Benini (M5S): “Borgonzoni e Bonaccini firmino per no deroghe a legge anti azzardo!

“Lo studio della Consulta anti-usura spiega che ogni anno per colpa del ‘boom azzardo’ vengono sottratti all’economia reale e produttiva 20 miliardi e persi oltre 115.000 posti di lavoro nel commercio e attività produttive.

Oggi – afferma il candidato presidente per il Movimento 5 Stelle Simone Benini – a Bologna abbiamo messo in atto un flash mob per sensibilizzare i cittadini sui danni, sociali ed economici!

Si può giocare anche senza spendere un centesimo e buttando via i soldi! Ogni anno in Italia si bruciano nel buco nero del tentar la sorte oltre 20 miliardi di euro dell’economia reale, 115.000 posti di lavoro dell’indotto economico di commercio e industria produttiva, 70 milioni di ore di lavoro e si mandano sul lastrico decine di migliaia di famiglie.

È una vera emergenza sociale e sanitaria a cui bisogna far fronte. Non altre. Per questo ribadiamo il nostro no a qualsiasi deroga o colpo di spugna sulla legge regionale contro l’azzardo patologico che proprio il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto.

Per questo invito Bonaccini e Borgonzoni a firmare un impegno a non concedere nessuna deroga o colpo di spugna. Si esprimano! ” conclude il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle”.

PressGiochi