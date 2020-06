Emilia Romagna. Gibertoni (Misto): “No contributi a sale slot”

“Escludere dalla concessione di contributi e agevolazioni regionali i titolari di attività che ospitano nei propri locali giochi d’azzardo lecito”. Questa è la richiesta che Giulia Gibertoni (Misto) rivolge alla Giunta tramite un’interrogazione nella quale spiega che la misura indicata eviterebbe “di inficiare il contrasto alla ludopatia” che nella scorsa legislatura è stato al centro di un progetto di legge ad hoc.

L’invito della consigliera arriva a valle dell’approvazione in Assemblea legislativa del progetto di legge per il “sostegno finanziario delle imprese emiliano-romagnole” che prevede misure urgenti per i settori, fra gli altri, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo.

“Ai titolari degli esercizi di ‘sala giochi’- sottolinea la capogruppo- può essere rilasciata l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e dunque potrebbero beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla legge, aggirando quindi la legislazione regionale sul contrasto al gioco d’azzardo. Sarebbe opportuno- specifica la consigliera- che venissero esclusi da ogni forma di contributo regionale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ospitano sale slot o apparecchi per gioco d’azzardo lecito”.

PressGiochi