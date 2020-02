Emilia-Romagna. Fiorentini (FI): “Governare il fenomeno della ludopatia senza distruggere sistema imprenditoriale”

“Dopo qualche giorno di riflessione amara sull’andamento del voto in Emilia Romagna mi congedo da voi per quanto riguarda questa esperienza di 20 giorni di intensa campagna elettorale. Voglio ringraziare tutti per le manifestazioni di sostegno e apprezzamento ricevuto. Sono convinto che con più tempo e più organizzazione il mio risultato sarebbe stato migliore. In ogni caso l’esperienza è stata positiva anche se faticosa. I temi della legalità del rispetto del lavoro degli imprenditori e dei dipendenti e di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel settore del gioco pubblico continueranno ad essere condivisi e sostenuti con il mio impegno professionale e relazionale sperando di riuscire a individuare spunti di riflessione costruttivi con le amministrazioni locali e con il governo della Regione che consentano di governare il fenomeno della patologia senza arrivare alla distruzione di un sistema imprenditoriale con perdita di alcune migliaia di posti di lavoro”.

Lo ha dichiarato Gianfranco Fiorentini di FI commentando i risultati del voto in Emilia-Romagna.

