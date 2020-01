Emilia Romagna. Fiorentini (FI): “Benini propone la riconversione del gioco d’azzardo ma il Governo 5Stelle non è riuscito a rinunciare alle entrate dai giochi”

Gli elettori del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna dovrebbero sapere che mentre il Candidato del loro partito Simone Benini predica nella piazza di Forlì la riconversione del gioco d’azzardo LEGALE e la soluzione dei mille problemi collegati con il semplice ritorno ai cari calciobalilla e ai flipper, la Legge Finanziaria 2020, votata dal Movimento 5 Stelle e dal PD prevede l’incasso per lo Stato di 1,8 miliardi di Euro solo per il bando di vendita dei diritti sulle AWP VLT e sale gioco ON LINE ( con previsione di incassi maggiori).

QUINDI NON SI TRATTA DI FLIPPER E DI CALCIOBALILLA E NEMMENO DI NOCCIOLINE.

Rinunciare a queste Entrate Fiscali evidentemente non è possibile nemmeno per il loro Governo.

Sarebbe allora molto più serio sedersi attorno ad un tavolo, senza astio preconcetto, pregiudizi e ipocrisie, cercando vere soluzioni per gestire i problemi di un settore imprenditoriale che è LEGALE e versa miliardi di imposte allo STATO, SENZA IL PROIBIZIONISMO che non serve.

Sarebbe molto più serio affrontare anche in questo frangente i problemi delle migliaia dei lavoratori del settore che, senza responsabilità alcuna e senza previsione di incentivi, rischiano di perdere la loro occupazione LEGALE e rispettabile al pari di quella di tutti gli altri a causa di una norma retroattiva e illiberale votata dalla Giunta del Presidente Stefano Bonaccini .

Lo dichiara in una nata il candidato FI in Emilia-Romagna Gianfranco Fiorentini.

PressGiochi